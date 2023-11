Rennes : l’aveu déroutant de Florian Maurice sur le choix Julien Stéphan

Bruno Genesio a surpris tout son monde au Stade Rennais. Alors que la trêve internationale avait sonné, le Lyonnais décidait de quitter la Bretagne. Un choix soudain que ses dirigeants ont expliqué par une lassitude et un manque de ses proches. Le 19 novembre dernier, le SRFC officialisait la nouvelle et dégainait dans la foulée en annonçant le retour de Julien Stéphan chez les Rouge et Noir. Parti en 2021, le fils du célèbre adjoint de Didier Deschamps va retrouver un Maurice qu’il avait côtoyé pendant neuf mois avant de claquer la porte.

La suite après cette publicité

Et pour beaucoup, la nouvelle cohabitation entre les deux hommes suscitait énormément d’interrogations en raison d’une relation jugée fraîche. Cet après-midi, Florian Maurice est sorti du silence pour la première fois depuis la confirmation officielle de son maintien. Et l’ancien Lyonnais a été très franc au sujet du choix Stéphan. « J’ai eu une conversation avec mon actionnaire qui m’a confirmé qu’il souhaitait que je continue avec Julien (Stéphan, ndlr). Il a le droit de choisir l’entraîneur. Après je m’adapte et je pense que c’est une solution qui était dans les clous. Je vous mentirais si je vous disais que c’était mon premier choix. Maintenant, c’est comme ça, on se doit d’avancer de cette manière-là », a-t-il déclaré sur RMC Sport

À lire

Rennes : Florian Maurice refuse de s’excuser pour le mercato

Maurice peut travailler avec Stéphan

Stéphan n’était donc pas le premier homme auquel Maurice a pensé au moment de remplacer Genesio, mais le Lyonnais jure que les deux hommes savent collaborer. Mieux, il a même indiqué qu’il aurait voulu travailler plus longtemps avec Stéphan lorsque ce dernier est parti en 2021. « Quand il est parti à l’époque, j’étais très déçu parce que je pensais qu’on avait la possibilité de redresser la barre, comme un peu comme maintenant. »

La suite après cette publicité

Promis, juré, Maurice peut travailler avec Stéphan. Et même si les deux hommes peuvent avoir des désaccords, Maurice assure qu’il ne reste pas à contrecœur. « Des différends, on peut en avoir, c’est normal, mais ça ne veut pas dire qu’on ne s’entend pas ou qu’on n’est pas sur la même lignée pour faire avancer l’équipe. (…) Il n’y a pas de souci. Sinon, je serais parti. » Voilà qui est dit. Reste maintenant à savoir si cela se confirmera au fil du temps.