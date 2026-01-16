La dernière expérience déroutante de Neymar

Malgré ses nombreuses blessures, Neymar n’a toujours pas tiré le frein à main. En effet, la star brésilienne est actuellement dans les rangs de Santos, dans son pays natal, et elle continue de faire des allers-retours à l’infirmerie. Mais, cette fois-ci, ce sont ses amis qui sont partis lui rendre visite. Après une grave blessure au genou qui l’a longtemps tenu éloigné des terrains, Neymar a décidé de soumettre certains de ses proches au même traitement de récupération qu’il suit au quotidien. Lors d’une vidéo qu’il a lui-même publiée sur ses réseaux sociaux, on le voit proposer, puis même imposer par la suite, le soin.

Une scène hilarante puisque le groupe rit, mais les images montrent des visages crispés autour du lit où sont assis ses amis. De son côté, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG (33 ans) semble s’amuser pleinement, se réjouissant de leurs réactions. Malgré cette séquence plutôt humoristique, on se rend vraiment compte de la dureté du protocole de rééducation que le Brésilien endure depuis sa blessure. Éprouvante comme situation, cela rappelle que le chemin vers un retour au rectangle vert est très délicat, parfois même très long.