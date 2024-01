JT Foot Mercato : l’OL va boucler un mercato XXL

L’OL a encore faim sur ce mercato

Depuis le début de ce mercato hivernal, John Textor et ses équipes ont enregistré les arrivées de Malick Fofana, Lucas Perri et Adryelson. Gift Orban est le dernier arrivé en provenance de La Gantoise pour 12 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert. En quête d’autres renforts offensifs, l’Olympique Lyonnais avance ses pions pour Arnaut Danjuma. Selon nos informations, le dossier est en très bonne voie. L’ailier néerlandais est très emballé à l’idée de rejoindre Lyon, lui qui a même échangé sur le sujet avec un certain Memphis Depay. En ce qui concerne les clubs, Villarreal n’est pas contre un deal, mais la balle est dans le camp des Toffees, qui sont à la recherche d’un remplaçant avant de casser son prêt. La volonté des Rhodaniens est d’obtenir un prêt avec une option d’achat si celle-ci n’est pas supérieure à 15 millions d’euros. Du côté des milieux, le feuilleton Nemanja Matic n’est pas encore prêt à prendre fin. Selon nos informations, l’ancien pilier de Chelsea et de Manchester United ne souhaite pas poursuivre sa carrière à Rennes, Lyon s’est positionné pour le récupérer. D’après L’Équipe, les dirigeants lyonnais pistent un plan B en Turquie en cas d’échec dans ce dossier. En effet, ils auraient d’ores et déjà adressé une offre à Fenerbahçe pour faire venir Ismail Yuksek, qui est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club de Süper Lig.

La confession de Zidane

Le deuxième des fils Zidane, Luca, connaît une carrière plutôt correcte. Il fait partie des meilleurs portiers de deuxième division espagnole à Eibar. Dans un entretien accordé au média «Carré», le gardien de 25 ans a notamment évoqué la possibilité de jouer à l’OM ou d’évoluer en France dans un avenir proche. « Je ne connais pas trop le foot français, ça fait 15 ou 16 ans que je joue en Espagne. J’ai été en sélection quand j’étais jeune, j’ai pu goûter à ça. J’aimerai bien un jour, pas forcément maintenant, mais plus tard, pourquoi pas jouer en France, ça serait une belle expérience. J’ai déjà eu des touches en France, mais ça ne s’est pas fait », a-t-il lancé, avant d’évoquer l’OM : « Marseille c’est notre ville, c’est une fierté d’être Marseillais. L’OM c’est le meilleur club de France, je serai supporter quoi qu’il arrive, dans la famille on est tous supporters de l’OM. Oui, ça a été et c’est toujours un rêve de jouer à l’OM ».

Les officiels du jour

L’OGC Nice est actif dans ce mercato hivernal. Le latéral droit Valentin Rosier arrive en prêt avec option d’achat en provenance de Besiktas. «Je suis heureux de retrouver la France dans un club ambitieux comme l’OGC Nice. Maintenant, j’ai hâte de me mettre au travail sous mes nouvelles couleurs. J’ai suivi la première partie de saison, il y a de grandes choses à faire ensemble. Je suis très motivé et j’espère aider le Gym à atteindre ses objectifs», a déclaré le natif de Montauban dans le communiqué du Gym. La Real Sociedad a connu quelques problèmes dans son secteur offensif dernièrement. Pour y remédier, la direction du club basque a décidé de renforcer son équipe avec l’arrivée de Sheraldo Becker, attaquant de l’Union Berlin. Il a signé un contrat de trois saisons avec l’écurie de Saint-Sébastien avec une année optionnelle. Après six mois seulement passés à Manchester United, Sergio Reguilon a été renvoyé à Tottenham. Sauf que le club londonien ne comptait toujours pas sur lui et l’a de nouveau prêté. Le latéral gauche espagnol vivra la deuxième partie de la saison du côté de Brentford, actuel 16e du championnat anglais.