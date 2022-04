Pronostic Atlético de Madrid-Manchester City, cotes et compositions probables

Suite et fin des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, avec un suspense toujours présent pour le choc entre l'Atlético de Madrid et Manchester City. Vainqueur 1-0 à l'aller après avoir buté tout le match sur la redoutable défense madrilène, le club mancunien a peut-être fait le plus dur. Trouver la faille dans l'armada défensive concoctée par Diego Simeone n'est jamais simple, même pour Pep Guardiola. L'Atlético devra cependant plus se découvrir pour tenter de renverser la situation, et libérera plus d'espace aux Citizens.

Pronostic Atlético de Madrid-Mancheser City : les 3 meilleurs paris à tenter

Le gros prono : victoire 2-1 de Manchester City (cote à 7.65)

Fini de rire. La parodie de football, à savoir une défense à deux lignes de 5 contre une équipe qui abuse du jeu de possession, qu'on a pu voir au match aller ne se reproduira pas. Du moins, on l'espère puisque l'Atlético de Madrid, à domicile, devra refaire son retard d'un but pour espérer se qualifier pour la demi-finale de la Ligue des Champions. L'équipe de Simeone va devoir se découvrir, et elle va forcément laisser des espaces à ses adversaires. Vu le profil des joueurs offensifs de Manchester City, il y a fort à parier qu'ils sauront exploiter avec délectation ce dont ils n'ont pas pu profiter au match aller. Une victoire 2-1 a des allures de score très probable.

Le prono buteur : but de Phil Foden (cote à 3.50)

Sera-t-il titulaire ? Avec Pep Guardiola, il est toujours difficile de connaître à l'avance le onze qui débutera, tant il dispose de solutions et use du turnover à certains postes. Il n'oubliera peut-être pas que c'est Phil Foden qui avait débloqué la situation à l'aller. Avec un dribble et une passe ultraprécise, l'international anglais avait mis De Bruyne sur orbite. Auteur de deux buts en Ligue des Champions cette saison, Foden sera capable de trouver le chemin des filets au Wanda Metropolitano.

Le prono easy : Manchester City gagne contre l'Atlético de Madrid (cote à 1.78)

Vu le scénario du match aller et la forme actuelle des Colchoneros, qui se sont loupés en championnat ce week-end (défaite 1-0 contre Majorque), il n'est pas compliqué d'imaginer une victoire de Manchester City. Les Citizens avaient été impériaux à l'extérieur au tour précédent en collant un 5-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. L'écart sera a priori moins grand, mais en profitant des espaces enfin laissés par leurs hôtes, le club mancunien pourrait faire très mal et mettre un terme aux rêves de qualification de l'Atlético de Madrid.

Les cotes sont susceptibles d'évoluer d'ici le coup d'envoi de la rencontre.

Les compos probables d'Atlético de Madrid-Manchester City

La composition probable de l'Atlético de Madrid signée Diego Simeone en 3-5-2 :

Oblak - Savic, Felipe, Reinildo – Vrasljko, Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco - João Felix, Griezmann

Incertains : Herrera, Gimenez (blessés).

La composition probable de Manchester City signée Pep Guardiola en 3-4-3 :

Ederson - Walker, Stones, Laporte, Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Foden, Sterling.

Absents : Gabriel Jesus (suspendu), Dias (reprise), Mendy (justice).