Ça bouge pour Delvin N'Dinga

Présent lors du stage UNFP cet été, Delvin N'Dinga a pu se préparer dans les meilleures conditions afin d'être prêt et disponible lorsqu'un club fera appel à lui. Libre et sans club depuis la fin de son aventure au Panaitolikos, le milieu de 34 ans pensait rebondir à Auxerre, où il s'est entraîné durant plusieurs mois avec l'espoir de signer.

C'était son souhait le plus cher nous a-t-on fait savoir. D'ailleurs, Jean-Marc Furlan était convaincu et voulait le recruter afin d'encadrer les jeunes et apporter son expérience en Ligue 1, lui qui a joué 25 matches européens et une centaine de rencontres de championnat. Mais l'AJA n'a finalement pas misé sur le joueur de 34 ans, qui était prêt à filer un coup de main à son club de coeur. Il pourra aider une autre formation, lui qui a quelques touches avec Dijon, le Paris FC et deux écuries au Maroc.