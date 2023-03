Real Madrid - FC Barcelone : les compositions officielles

C’est le choc du jour en Espagne. Le Real Madrid affronte le FC Barcelone ce jeudi à 21h au Santiago Bernabéu lors de la première manche de la demi-finale de la Coupe du Roi, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir éliminé l’Atlético de Madrid en quarts, les hommes de Carlo Ancelotti, à la recherche d’un titre dans cette compétition depuis 2014, défient leur éternel rival, actuellement en tête de la Liga avec sept points d’avance et tombeur de la Real Sociedad en Coupe d’Espagne. Le vainqueur affrontera Osasuna ou l’Athletic Club en finale le 6 mai prochain.

La suite après cette publicité

Pour cette demie aller, le technicien italien a aligné son 4-3-3 classique avec une défense composée de Carvajal, Militao, Rüdiger et Nacho. Karim Benzema mènera l’attaque madrilène aux côtés de Federico Valverde et Vinicius. Privé de Robert Lewandowski et de Dembélé, Xavi a titularisé Ferran Torres en pointe avec Raphinha et Gavi sur les ailes.

À lire

RB Salzbourg : Oscar Gloukh aurait pu signer au FC Barcelone

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho – Modric, Camavinga, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius.

La suite après cette publicité

FC Barcelone : Ter Stegen – Araujo, Koundé, Alonso, Balde – Kessié, Busquets, De Jong - Raphinha, Ferran Torres, Gavi.

Pour ce Clasico Real - Barça, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire du Real (cotée à 1,96) pour tenter de remporter 19,60€.