MU : Ralf Rangnick est déjà sous le charme de Mason Greenwood

Manchester United a été tenu en échec par les Young Boys de Berne mercredi soir (1-1), lors de la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Quand bien même, les Red Devils finissent premiers de leur poule, Ralf Rangnick a d’ailleurs profité de cette rencontre pour faire tourner et offrir leur première apparition en équipe première à deux joueurs issus de l’Académie : Charlie Savage et Zidane Iqbal. Ce match a également été marqué par la superbe reprise de volée de Mason Greenwood pour l’ouverture du score. L’international anglais a d’ailleurs reçu les éloges de son entraîneur à l’issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

«Je pense qu'aujourd'hui, il a montré non seulement sa qualité grâce à ce magnifique but, mais aussi la façon dont il a créé l'opportunité pour Juan Mata», a déclaré Ralf Rangnick. «C'est un grand talent, pied gauche, pied droit, bon sur le ballon. Il a également été à l'origine du but de Fred dimanche, c'est donc une question de continuité. Il doit se développer physiquement mais techniquement, pour son âge, c'est un grand joueur. Mon travail consiste à le développer, à faire de lui un athlète et s'il y parvient, il peut devenir un joueur régulier de ce club.»