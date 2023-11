L’Eintracht Francfort voulait recruter Choupo-Moting cet été

Ils croyaient que, mais non. Toujours au Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting doit se satisfaire des miettes cette saison. La faute à un Harry Kane recruté à prix d’or qui empile les buts au devant de l’attaque bavaroise. Mais cela ne dérange pas l’avant-centre de 34 ans, habitué à sortir du banc depuis son passage au Paris Saint-Germain notamment.

Et pourtant, BILD révèle que le buteur du Bayern aurait pu signer à l’Eintracht Francfort, qui s’était activé pour le faire venir en renfort, surtout après le départ tardif de Randal Kolo Muani. Mais l’opération n’a finalement pas abouti et Choupo-Moting est resté en Bavière pour évoluer sous les ordres de Thomas Tuchel. Jusqu’à présent, le natif d’Hambourg a inscrit 2 buts en Bundesliga et rend toujours de bons services en peu de minutes.