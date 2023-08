La décision polémique de la direction du Real Madrid avec Kylian Mbappé et Erling Haaland

La suite après cette publicité

Le Real Madrid commence, peu à peu, à faire une croix sur Kylian Mbappé. Plus que la direction du club espagnol, ce sont plutôt les supporters et les journalistes qui voient comment, peu à peu, les possibilités de voir le Bondynois débarquer à Madrid se réduisent. Il faut dire que les dirigeants de l’écurie madrilène ont toujours soutenu - publiquement et dans ce qu’ils faisaient filtrer à la presse du moins - qu’ils n’allaient pas essayer de recruter Mbappé cet été.

C’est d’ailleurs surtout le PSG qui avait envie de se séparer du Français pour pouvoir récupérer quelques sous cet été et ne pas le voir filer gratuitement dans un an. Depuis, les deux parties se sont rabibochées, même si on est encore loin de la signature d’un nouveau contrat pour Kylian Mbappé. Samedi soir, l’ancien de Monaco a d’ailleurs marqué pour son retour. Et voici que le quotidien Marca dévoile de nouvelles informations sur ce feuilleton interminable.

À lire

Vidéo : les débuts de Bellingham en Liga éblouissent la Twittosphère !

Le Real Madrid s’en fiche !

On apprend notamment que le Real Madrid se fiche pas mal de ce qui se passe du côté du PSG, et reste assez éloigné de ce feuilleton. Les Madrilènes n’avaient ainsi pas l’intention de recruter Mbappé cet été, sauf si ce dernier avait fait le forcing pour venir, et surtout, ne considère plus le Bondynois comme un joueur essentiel pour l’avenir. Un avis qui va faire parler auprès des supporters, qui eux adoreraient voir l’international tricolore débarquer. Le Français n’est ainsi plus dans les plans futurs du club espagnol, et c’en est de même pour Erling Haaland par ailleurs, toujours selon le média.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est convaincu qu’il n’a pas besoin du Parisien ni du Norvégien. Ce qui ne veut pas dire que les Merengues ne tenteront pas quelque chose si une fenêtre de tir venait à se présenter, mais ce ne sont plus des priorités, ni même des besoins. Les Madrilènes estiment qu’ils ont ce qu’il faut pour préparer l’avenir et comptent notamment sur l’arrivée déjà scellée d’Endrick en 2024 pour être l’un des leaders offensifs du club pour la décennie à venir. Voilà qui va faire parler en Espagne…