Real Madrid : Carlo Ancelotti encense Vinicius Jr

Un entraîneur heureux. Présent ce mardi en conférence de presse avant la rencontre entre le Real Madrid et Osasuna ce mercredi (21h30), pour le compte de la 11ème journée de Liga, Carlo Ancelotti n'a pas caché son admiration en réponse aux questions des journalistes à propos de Vinicius Jr, auteur d'un excellent début d'exercice 2021-2022 (7 buts et 5 passes décisives en 12 matchs depuis le début de l'exercice 21-22). « Ce que j'aime le plus chez lui, c'est qu'il est toujours motivé et qu'il met beaucoup d'intensité. Il a beaucoup de qualités, mais il travaille aussi », a dans un premier temps lancé l'entraîneur des Merengues, avant de poursuivre sur les points à améliorer pour le jeune attaquant brésilien de 21 ans.

« Il doit s'améliorer sans le ballon et il peut le faire sans problème, car c'est un joueur humble qui aime travailler dur. Vinicius est jeune et manque un peu d'expérience à certains moments du jeu. Il est distrait par les fans et doit se concentrer sur le jeu et non sur ce qui se passe autour de lui. » Enfin, le «Mister» en a dit un peu plus sur la relation qu'il entretient au quotidien avec l'Auriverde. « Ce n'est pas une relation père-fils. J'ai déjà deux fils. C'est la relation que je veux avoir avec tous les joueurs, le motiver, l'aider, lui donner confiance et le garder concentré sur son travail. La jeunesse vous donne beaucoup d'enthousiasme, mais parfois vous devez apprendre. Il doit apprendre à être efficace à tout moment, et c'est ce que donne l'expérience. » À l'élève, Vinicius Jr, d'écouter le maître, Carlo Ancelotti, tout heureux d'avoir un tel joueur sous ses ordres.