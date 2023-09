FC Barcelone - Royal Antwerp : les compositions officielles

Le FC Barcelone fait sa rentrée européenne. Invaincus en cinq journées de Liga, dont quatre victoires consécutives, les Blaugranas tenteront de faire mieux que la saison passée, eux qui n’étaient pas sortis du Groupe C, poule de la mort, derrière le Bayern Munich et l’Inter Milan. De son côté, le Royal Antwerp s’est défait de l’AEK Athènes lors des barrages pour disputer sa première Ligue des champions de son histoire et se hisser face à l’ogre barcelonais, quintuple vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles. La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato.

Pour ce match, Xavi, privé d’Araujo et Pedri, procède qu’à un seul changement par rapport au onze qui a largement battu le Real Betis le week-end dernier (5-0) avec Gündogan à la place d’Oriol Romeu. ter Stegen débute dans les cages, Cancelo, Koundé, Christensen et Baldé composent la défense, De Jong et Gavi accompagnent l’Allemand au milieu de terrain, Raphinha et Félix sur ailes et enfin Lewandowski en pointe. En face, Mark van Bommel aligne un 4-2-3-1 avec Butez dans les buts, Wijndal, Alderweireld, Coulibaly et Bataille pour l’arrière-garde, Keita-Vermeeren dans l’entrejeu et enfin Muja-Ekkenlenkamp-Balikwisha en soutien de Vanssen, seul sur le front de l’attaque.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : ter Stegen - Cancelo, Koundé, Christensen, Baldé - Gündogan, De Jong, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Félix

Royal Antwerp : Butez - Wijndal, Alderweirel, Coulibaly, Bataille - Keita, Vermeeren - Muja, Ekkenlenkamp, Balikwisha - Janssen