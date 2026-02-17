Menu Rechercher
Fluminense offre 6 M€ pour recruter un flop de l’OL

Recruté par l’Olympique Lyonnais en janvier 2024 pour 3,58 M€, Adryelson n’a jamais eu l’opportunité de s’imposer chez les Gones. Renvoyé à Botafogo en prêt, puis à Anderlecht, le défenseur a finalement été vendu à Al-Wasl pour 2 M€.

Cependant, Fluminense serait intéressé à l’idée de le faire partir des Émirats arabes unis. ESPN Brésil assure que le club carioca a mis 6 M€ sur la table pour recruter l’ancien Lyonnais. Sauf que la formation émiratie réclame 8 M€ pour laisser filer son joueur.

