Fluminense offre 6 M€ pour recruter un flop de l’OL

Recruté par l’Olympique Lyonnais en janvier 2024 pour 3,58 M€, Adryelson n’a jamais eu l’opportunité de s’imposer chez les Gones. Renvoyé à Botafogo en prêt, puis à Anderlecht, le défenseur a finalement été vendu à Al-Wasl pour 2 M€.

La suite après cette publicité

Cependant, Fluminense serait intéressé à l’idée de le faire partir des Émirats arabes unis. ESPN Brésil assure que le club carioca a mis 6 M€ sur la table pour recruter l’ancien Lyonnais. Sauf que la formation émiratie réclame 8 M€ pour laisser filer son joueur.