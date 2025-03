Ligue 1 : cinq groupes d’ultras sous le coup d’une dissolution

Alors que la Brigade Loire de Nantes a été menacée à plusieurs reprises ces dernières semaines d’être dissoute, plusieurs groupes d’ultras sont désormais visés par la même procédure un peu partout en France. Selon Le Parisien, les Magic Fans et les Green Angels de Saint-Etienne, les Offenders de Strasbourg et la Légion X du Paris FC pourraient voir leurs activités s’arrêter brutalement suite à une décision d’ordre gouvernementale.

Une décision qui provient d’une circulaire interministérielle signée par le Ministère de l’Intérieur et celui des Sports, face au danger que représentent certains groupes ultra. Les Offenders de Strasbourg, par exemple, sont accusés d’être un groupuscule néo-nazi sous couvert de supportérisme, alors qu’il est reproché à la Brigade Loire des envahissements de terrains fréquents, le dernier en date en novembre face au Havre. Les ministres Bruno Retailleau et Marie Barsacq demandent également aux clubs de se montrer plus sévères sur les interdictions de stade pour assainir les tribunes françaises.