JT Foot Mercato : les incroyables paradoxes du FC Barcelone, entre banqueroute et pépites

Le FC Barcelone est en très mauvaise santé financière. Ce n'était un secret pour personne, mais cette fois c'est le club qui l'a directement annoncé, via une conférence de presse pour présenter l'audit financier du club. Et les résultats sont accablants, en particulier pour la précédente direction, celle de Josep Maria Bartomeu. L'un des chiffres les plus forts est certainement celui de l'endettement : 673 millions d'euros le 17 mars 2021. L'une des solutions est bien sûr de réduire les coûts au maximum. Mais pour rester au niveau sportivement, sans investir dans des transferts, le Barça va devoir s'activer. Car si les joueurs libres sont une solution, cela risque de ne pas suffire. Heureusement pour le club blaugrana il y a plusieurs jeunes joueurs au talent indéniable.

À commencer par Ansu Fati, qui fut le premier de la bande à exploser aux yeux du monde, lors de la saison 2019-2020. À seulement 16 ans, il devenait le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Pedri a lui fait une énorme impression au dernier Euro, avec l'Espagne. Et il s'est assez vite imposé au Barça, après son arrivée en 2020. L'avenir de Gavi semble lui aussi radieux. Il est devenu hier le plus jeune international de l'histoire du football espagnol à 17 ans. Nico González mérite lui aussi d'être mentionné. Le jeune milieu défensif était titulaire avec le Barça le week-end dernier et pas face à n’importe qui, face au champion en titre l'Atlético.

Le PSG a tout prévu

Une sacrée valse cet été se prépare à Paris, en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Français a ouvert la porte à une prolongation, mais il faut tout de même préparer l'avenir. Et le remplaçant idéal semble tout trouvé avec Erling Haaland. Comme une évidence. Sauf que toutes les grandes écuries européennes vont se jeter sur lui cet été et la concurrence sera rude. En Angleterre, on parle aussi d'un intérêt parisien pour Mohamed Salah, actuellement en très grande forme du côté de Liverpool. Du côté de l'Italie, La Gazzetta dello Sport insiste ce jeudi sur la piste Victor Osimhen. L'ancien Lillois est lui aussi très chaud cette saison avec le Napoli.

Cet été, Paul Pogba était lui aussi dans les petits papiers du PSG et semblait être prêt à tout pour rejoindre la capitale française. Mais depuis les choses ont changé, de l'eau a coulé sous les ponts. Manchester United a fait un gros mercato, avec le retour de Cristiano Ronaldo en apogée. De quoi faire changer d'avis La Pioche, selon L'Équipe, puisque le milieu de 28 ans voudrait finalement prolonger. Et Pobga serait prêt à s'inscrire dans le temps, avec un contrat longue durée. Surtout qu'avec la crise sanitaire, les clubs pouvant lui offrir un énorme salaire sont moins nombreux. Les Red Devils, eux, ont encore cette puissance financière.