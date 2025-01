AS Monaco - Aston Villa : les compositions officielles

Ce mardi, la 7e journée de la Ligue des Champions débute avec un joli duel pour l’AS Monaco avec la réception d’Aston Villa. A domicile, les Asémistes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Radosław Majecki qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Vanderson, Wilfried Singo, Thilo Kehrer et Christian Mawissa. Denis Zakaria et Lamine Camara se retrouvent dans l’entrejeu avec Takumi Minamino un cran plus haut. Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir accompagnent Breel Embolo en attaque.

De leur côté, les Anglais s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Emiliano Martinez dans les cages derrière Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings et Lucas Digne. Le double pivot est assuré par Boubacar Kamara et Youri Tielemans. Devant, Ollie Watkins prend la pointe de l’attaque avec Leon Bailey, Emiliano Buendia et Morgan Rogers en soutien.

Les compositions

AS Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa - Zakaria, Camara - Akliouche, Minamino, Ben Seghir - Embolo

Aston Villa : Martínez - Cash, Konsa, Mings, Digne - Kamara, Tielemans - Bailey, Buendia, Rogers - Watkins