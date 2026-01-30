Strasbourg : Kendry Páez quitte Strasbourg

Recruté par Chelsea l’été dernier contre 10 M€ et prêté à Strasbourg dans la foulée, Kendry Paez quitte déjà la France. Avec le RCSA, l’Équatorien de 18 ans affiche un bilan de 21 apparitions avec le club alsacien (7 titularisations, 1 but) et plusieurs sources affichaient que Chelsea allait rappeler le Sud-Américain pour le prêter dans la foulée à River Plate. Le joueur est attendu à Buenos Aires pour y passer la traditionnelle visite médicale.

La suite après cette publicité

«⁠Kendry Páez quitte le Racing. Prêté par le Chelsea FC à l’été 2025, le milieu offensif quitte l’Alsace. Premier joueur équatorien à avoir porté les couleurs strasbourgeoises, Kendry Páez a disputé 21 rencontres sous le maillot du Racing cette saison», indique le club alsacien dans son communiqué.