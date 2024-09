Claude Makélélé débarque à l’Asteras Tripolis

Comme nous vous le révélions ces dernières heures, Claude Makélélé débarque officiellement en Grèce. Pour rappel, l’ancien milieu de terrain de Chelsea ou encore du Real Madrid n’avait plus entraîné depuis 2019 et la fin de son expérience du côté du KAS Eupen en Belgique, où il était arrivé en 2017. Désireux de retrouver un banc de touche, l’homme de 51 ans a donc été séduit par le projet du club grec, qui a déjà participé à deux reprises à la Ligue Europa et qui dispose de solides investisseurs.

«La superstar française, M. Claude Makélélé est le nouvel entraîneur d’ASTERAS AKTOR. Ses collègues seront deux autres grandes personnalités du football, M. Nigel Gibbs et M. Raphaël Fèvre», précise le communiqué de la formation grecque. À noter que l’ancien international français (71 sélections) sera présenté ce lundi à partir de 13 heures.