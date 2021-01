Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer met six joueurs sur la liste des transferts

Manchester United est plutôt bien placé en championnat. Les Red Devils sont en effet seconds à égalité de points avec Liverpool, qui jouera ce soir contre Southampton. Par conséquent, le mercato hivernal doit être bien géré pour qu'Ole Gunnar Solskjaer et ses hommes puissent espérer jouer les premiers rôles en fin de saison et pourquoi pas rêver du titre.

Toutefois, ce n'est pas dans le sens des arrivées que cela s'agite beaucoup en ce moment chez les pensionnaires d'Old Trafford, mais plutôt du côté des départs. Selon les informations du Daily Mail, Ole Gunnar Solskjaer, le coach norvégien de MU, s'apprête à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière cette semaine pour annoncer à certains leur funeste sort.

Daniel James aussi dans le panier

Le tabloïd anglais compte six hommes menacés et auprès de qui OGS va avancer ses arguments afin de les convaincre de quitter le navire dès cet hiver. On trouve tout d'abord le portier Sergio Romero. Avec David de Gea et Dean Henderson, les Red Devils sont plutôt bien lotis dans ce secteur de jeu et la porte est donc montrée à l'Argentin de 33 ans.

Jesse Lingard et Brandon Williams sont aussi sur la sellette tout comme Marcos Rojo, un temps annoncé du côté de l'Olympique de Marseille, et Phil Jones. Enfin, plus étonnant, Daniel James, auteur de prestations plutôt intéressantes lors de son arrivée à United, ne serait pas non plus dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer. Un véritable coup de balai va arriver à Old Trafford cet hiver.