João Cancelo fait son grand retour au FC Barcelone

Hans Dieter Flick a enfin reçu son cadeau de Noël. Avec quelques jours de retard, le technicien allemand va pouvoir compter sur le défenseur qu’il réclamait à Deco depuis plusieurs semaines. Initialement, le coach du FC Barcelone avait demandé à son directeur sportif un défenseur central gaucher. Mais en explorant le marché des transferts, les deux hommes n’ont pas trouvé leur bonheur. En effet, les joueurs ciblés ne correspondaient pas aux exigences financières et parfois même sportives du club culé.

En concertation, Deco et Flick ont donc décidé de s’orienter vers un autre profil en recrutant João Cancelo. Un élément polyvalent, capable de jouer aussi bien latéral droit que latéral gauche. Le Portugais peut aussi évoluer au milieu de terrain que sur une aile au besoin. De plus, il connaît parfaitement la maison blaugrana puisqu’il a évolué au club lors de la saison 2023-24. A cette époque-là, il avait été prêté par Manchester City. Sous les ordres de Xavi, il a participé à 42 rencontres toutes compétitions confondues, dont 41 en tant que titulaire (4 buts et 5 assists).

Un retour à la maison

Malgré son désir de continuer l’aventure en Catalogne, il était retourné à Manchester à l’issue de son prêt. Très vite, il avait été vendu à Al-Hilal en Arabie saoudite. Un an et demi plus tard, João Cancelo a souhaité changer d’air. Courtisé par l’Inter Milan, qui a été très proche de le faire revenir et qui avait trouvé un accord verbal avec Al-Hilal, il a temporisé et donné sa préférence au FC Barcelone, qui a bouclé l’affaire. Les pensionnaires du Camp Nou ont officialisé son grand retour aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse officiel.

«C’est désormais officiel : João Cancelo est de retour au Barça. Le FC Barcelone et Al Hilal Saudi FC ont trouvé un accord pour le prêt du latéral portugais jusqu’à la fin de la saison. Il portera le numéro 2», viennent d’indiquer les Blaugranas. Véritable couteau-suisse, Cancelo (31 ans) repart pour une nouvelle aventure au FCB. Cette fois-ci, il va connaître la méthode Hansi Fick.