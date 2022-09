OM : Jonathan Clauss impatient de découvrir la Ligue des Champions

« C’est dur de se fier au passé. C’est assez difficile à gérer sur le coup. On est venus pour faire rayonner Marseille en C1. Je ne sais pas comment ça va se passer, que ce soit en bien ou en mal, mais on a choisi cette pression-là, on va tout faire pour défendre les couleurs du club. » lance Clauss au Parisien. C'est une déclaration qui devrait ravir les hautes sphères de l'OM, à commencer par son président Pablo Longoria.

Arrivé cet été pour un chèque d'un peu plus de 10 millions d'euros en comptant les bonus, le natif de Strasbourg est galvanisé par une telle compétition : « pour un footballeur, la Ligue des champions ça représente tellement, c’est grandiose. Pour l’instant, je ne réalise pas car je me projette doucement. Il n’y a pas de mots, j’attends mais je suis tellement impatient. »

