Karim Benzema revient sur son entente avec Cristiano Ronaldo

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en juillet 2018, Karim Benzema excelle dans l’art de marquer des buts. Meilleur buteur du Real la saison passée, l’attaquant français de 35 ans a depuis le départ du Portugais, repris les rênes de l’équipe, du moins aux côtés des indéboulonnables Sergio Ramos et Marcelo. Mieux encore, l’attaquant formé à l’OL est depuis une machine à marquer, mais continue de délivrer chaque week-end des passes décisives dont lui seul à le secret. Mais forcément, le numéro 9 de la Casa Blanca n’est pas près d’oublier ses moments passés aux côtés du quintuple Ballon d’Or. Des souvenirs qu'il évoque lors d'un entretien accordé à Universo Valdano.

«Il m'a beaucoup parlé, car il connaissait un peu le français. Il m'a dit que tout ce dont j'avais besoin, je pouvais lui dire, mais c'était difficile pour moi de m'ouvrir. À cause de Cristiano et au fil des années j'ai changé de jeu, parce qu'il était là. À Lyon, c'est moi qui ai marqué... Maintenant, je touche plus le ballon. Parce que bien sûr, j'avais un garçon à côté de moi qui marquait comme le triple, il a donc fallu s'adapter.»