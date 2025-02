Borussia Dortmund : Serhou Guirassy, la sensation de la Ligue des Champions

Cet été, le Borussia Dortmund avait fait le pari fou de totalement changer sa ligne offensive. Marco Reus (Los Angeles Galaxy), Sébastien Haller (Leganés) et Niclas Füllkrug (West Ham) avaient quitté le club quand Maximilian Beier (Hoffenheim) et Serhou Guirassy (Stuttgart) sont arrivés. Et si pour le premier l’acclimatation reste encore difficile (4 buts et 2 offrandes en 30 matches), la situation est bien différente pour le second. Vite devenu incontournable et indispensable avec le club de la Ruhr, Serhou Guirassy se montre performant et régulier. S’il affiche 9 buts et 3 offrandes en 19 matches de Bundesliga, un bilan solide, mais pouvant être supérieur, l’ancien d’Amiens et de Rennes a surtout crevé l’écran en Ligue des Champions.

Entré en jeu pour le premier match où il revenait de blessure contre Bruges, il a directement marqué et a lancé son aventure européenne. Décisif à tous les matches, il a fait preuve de régularité avec notamment des doublés contre le Celtic Glasgow (7-1), le FC Barcelone (2-3) et le Shakhtar Donetsk (3-1). Inscrivant pas moins de 10 buts et 3 offrandes en 9 rencontres, il est le meilleur buteur de la compétition et sort d’un barrage aller probant contre le Sporting CP (3-0). Buteur et passeur décisif pour Pascal Groß, l’attaquant guinéen a donné une option intéressante à son club en vue de la qualification en huitième de finale et fait déjà l’unanimité.

Un Serhou Guirassy qui tutoie les sommets

«Nous voulions vraiment l’avoir, c’était déjà clair lorsque j’étais encore entraîneur adjoint. C’était clair pour moi : si nous devions recruter un nouvel attaquant, ce devait être Serhou. Il a un profil similaire à Robert Lewandowski et Harry Kane», avait notamment lâché son ancien coach Nuri Şahin après son début de saison brillant. Désormais sous les ordres de Niko Kovac, le joueur de 28 ans reste toujours aussi utile à l’animation du Borussia Dortmund : «Serhou a ajouté une nouvelle dimension à notre jeu. C’est un attaquant complet, à la fois finisseur et point d’appui indispensable.»

Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 réalisations, Serhou Guirassy devance Robert Lewandowski qui compte 9 buts, Raphinha et Erling Haaland qui sont à 8 pions ou bien Harry Kane et Vinicius Junior qui affichent 7 réalisations. Un objectif que Serhou Guirassy garde bien en tête pour la suite de la compétition et cela débute dès ce mercredi contre le Sporting CP. En tout cas au sein du club allemand, il fait l’unanimité et assume ce nouveau statut. «Serhou a fait un travail fantastique à Stuttgart l’année dernière. Maintenant, il est ici avec nous. C’est un attaquant exceptionnel, il a évolué de manière superbe. (…) C’est une grande joie. Nous sommes heureux de l’avoir», a rappelé son coach Niko Kovac après la victoire 3-0 contre le Sporting CP.