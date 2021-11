La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le septième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. En tête du classement, on observe une petite révolution puisque c'est Michael Frey qui s'empare du costume de leader. Le buteur suisse est dans une forme éclatante et contre Anderlecht, il a trouvé la faille en fin de match (2-0). Une nouvelle réalisation qui porte son incroyable bilan à 14 buts en 14 matches.

Il fallait absolument marquer, car derrière Robert Lewandowski poursuit sa folle remontée. Le buteur polonais a de nouveau fait preuve de réalisme ce samedi contre Fribourg (2-1). Un but précieux en fin de match qui permet au Rekordmeister de solidifier sa place de leader. Deuxième de ce classement, Robert Lewandowski comptabilise 13 buts en 11 matches et lorgne de plus en plus la première place. Le podium est complété par l'ancien leader Arthur Cabral. Le buteur brésilien de Bâle a été moins en réussite ce week-end et son équipe a perdu en fin de match contre Saint-Gall (1-0).

Trois buteurs se tiennent en 29 minutes

Au pied du podium, on retrouve Karim Adeyemi tout juste buteur après son entrée en jeu contre l'Austria Vienne (1-0). Dans une très belle saison, le jeune attaquant allemand continue d'affoler les compteurs avec désormais 11 buts en 13 matches. C'est un peu mieux que le jeune buteur russe Gamid Agalarov. Dans une équipe d'Ufa qui joue le maintien, il n'a pas marqué cette fois contre l'Arsenal Tula (0-0). En sixième place, c'est un habitué de ce classement, Ciro Immobile, qui amorce une remontée. Réaliste avec un but contre Salernitana (3-0), il affiche désormais un solide total de 10 buts en 11 matches et va essayer de grappiller encore quelques places.

Pour 11 minutes, il se classe juste devant Karim Benzema qui dispose de statistiques similaires. Un peu plus utilisé, l'attaquant français a continué de briller contre le Rayo Vallecano (2-1) et poursuit son bonhomme de chemin. Disputant 18 minutes de plus que le buteur du Real Madrid, Mohamed Salah muet contre West Ham (défaite 3-2) dégringole un peu. Huitième, l'Égyptien reste cependant en embuscade dans un classement où trois buteurs d'exceptions se départagent à quelques minutes disputées de plus ou de moins. En neuvième place, Assan Ceesay fait son apparition. Le buteur gambien de Zurich continue de briller avec une réalisation lors de la victoire contre Zurich (2-1).

Enfin, la dixième place revient au buteur belge de Genk Paul Onuachu. S'il est resté muet hier contre le Cercle Bruges (1-1), il dispose d'un solide total de 10 buts en 13 matches. Juste au pied du top 10, Denis Undav (Saint-Gilloise) et Jelle Vossen (Zulte Waregem) prennent place avec 10 réalisations. Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev), Giovanni Simeone (Hellas Vérone), Luis Diaz (FC Porto), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise), Makhtar Gueye (Ostende) et Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) comptabilisent 9 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 14 buts en 14 matches (1130 minutes)

2) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 13 buts en 11 matches (911 minutes)

3) Arthur Cabral (23 ans/FC Bâle/Brésil) - 13 buts en 13 matches (1032 minutes)

4) Karim Adeyemi (19 ans/RB Salzbourg/Allemagne) - 11 buts en 13 matches (893 minutes)

5) Gamid Agalarov (21 ans/Ufa/Russie) - 11 buts en 14 matches (1015 minutes)

6) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 10 buts en 11 matches (961 minutes)

7) Karim Benzema (33 ans/Real Madrid/France) - 10 buts en 11 matches (972 minutes)

8) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 10 buts en 11 matches (990 minutes)

9) Assan Ceesay (27 ans/Zurich/Gambie) - 10 buts en 12 matches (995 minutes)

10) Paul Onuachu (27 ans/Genk/Nigéria) - 10 buts en 13 matches (941 minutes)