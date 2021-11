La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le sixième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois, Arthur Cabral a brillé avec le FC Bâle. Le buteur brésilien que nous avons interrogé il y a quelques jours est de nouveau en tête du classement des top buteurs européens avec 13 buts en 12 matches. Auteur d'une réalisation et deux offrandes lors du match contre le FC Zürich (3-3), il a amélioré son bilan qui est déjà très impressionnant.

Robert Lewandowski et Gamid Agalarov mettent la pression

En deuxième position on retrouve le Suisse Michael Frey qui maintient le rythme. Suite à son penalty transformé lors de la victoire 1-0 d'Antwerp contre le Cercle Bruges, le joueur de 27 ans se retrouve désormais doté de 13 buts en 13 matches. Régulier dans les performances, l'ancien Lillois continue d'inscrire son nom dans le top 10. Le podium est complété par un vrai habitué de ce genre de classement : Robert Lewandowski. Le buteur polonais de 33 ans s'est offert un doublé contre l'Union Berlin (5-2). Désormais il dispose de statistiques s'élevant à 12 buts en 10 matches.

En quatrième position, on retrouve la sensation russe Gamid Agalarov. Malgré le statut de barragiste d'Ufa, il aligne les pions sans broncher. Ce dimanche contre l'Akhmat Grozny, il a encore marqué et porte son total à 11 buts en 13 matches. Il devance d'une courte tête Mohamed Salah. Avec 10 buts en 10 matches, l'Égyptien est cinquième et reste sur un match sans marquer contre Brighton (2-2). La situation est identique pour Karim Adeyemi. Le buteur allemand n'a pas trouvé la faille lors du match nul 2-2 contre le SV Ried et reste bloqué à 10 buts en 12 matches.

Ciro Immobile fait son entrée

Avec des statistiques similaires, mais quelques minutes de plus, Paul Onuachu s'adjuge la septième place. Lors du festival de Genk contre Zulte Waregem (6-2), le buteur nigérian a marqué un but et remonte doucement. Il devance ainsi le norvégien Erling Braut Haaland bloqué à 9 buts en 6 matches puisque ce dernier est toujours blessé et n'a pas participé à la victoire du Borussia Dortmund contre Cologne. En neuvième place, on retrouve Ciro Immobile auteur de 9 buts en 10 matches. Le joueur de la Lazio fait son apparition suite à son but contre l'Atalanta ce samedi (2-2).

Enfin, Karim Benzema blessé lors de la victoire 2-1 du Real Madrid contre Elche clôt ce top 10 avec des statistiques similaires à l'Italien. Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev), Assan Ceesay (Zurich), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise), Makhtar Gueye (Ostende) et Jelle Vossen (Zulte Waregem) comptabilisent aussi 9 réalisations, mais ont disputé plus de minutes. Juste derrière, on retrouve, Giovanni Simeone (Hellas), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Shamar Nicholson (Charleroi), Deniz Undav (Union Saint-Gilloise), Patrik Schick (Bayer), Jonathan David (Lille) qui ont tous inscrit 8 buts et qui se présentent en embuscade.

Le classement des tops buteurs européens

1) Arthur Cabral (23 ans/FC Bâle/Brésil) - 13 buts en 12 matches (942 minutes)

2) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 13 buts en 13 matches (1040 minutes)

3) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 12 buts en 10 matches (821 minutes)

4) Gamid Agalarov (21 ans/Ufa/Russie) - 11 buts en 13 matches (935 minutes)

5) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 10 buts en 10 matches (900 minutes)

6) Karim Adeyemi (19 ans/RB Salzbourg/Allemagne) - 10 buts en 12 matches (864 minutes)

7) Paul Onuachu (27 ans/Genk/Nigéria) - 10 buts en 12 matches (896 minutes)

8) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 9 buts en 6 matches (540 minutes)

9) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 9 buts en 10 matches (871 minutes)

10) Karim Benzema (33 ans/Real Madrid/France) - 9 buts en 10 matches (889 minutes)