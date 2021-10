La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le cinquième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et à la première place, petit changement avec l'apparition d'Arthur Cabral. Auteur de son 12e but en 11 matches, le buteur brésilien a encore brillé hier. Contre Lugano (2-0), il a marqué et confirme un peu plus qu'il est un buteur d'exception. Sa convocation récente avec le Brésil n'est qu'une récompense de ses performances abouties.

La deuxième place est donc détenue par l'ancien Lillois Michael Frey. Muet lors du choc entre Antwerp et Bruges hier (1-1), le buteur suisse n'a pas fait évoluer son compteur qui reste bloqué à 12 buts en 12 matches. Le podium est complété par un régulier de ce classement, à savoir Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a participé à la large victoire du Bayern contre Hoffenheim (4-0) et compte désormais 10 buts en 9 matches de Bundesliga. Une belle dynamique retrouvée par le Polonais.

L'entrée fracassante de Mohamed Salah

Lui aussi marche sur l'eau et enchaîne les buts avec Liverpool. Auteur d'un triplé retentissant contre Manchester United (5-0), l'ailier égyptien poursuit son début de saison canon et fait son entrée directement à la quatrième place du classement. Il compte pas moins de 10 buts en 9 matches. Il devance ainsi le buteur allemand Karim Adeyemi qui a inscrit un doublé contre Sturm Graz (4-1) et qui s'installe à la cinquième place avec 10 buts en 11 matches.

Sixième, l'étonnant buteur russe Gamid Agalarov a permis à Ufa de marquer un point contre le Rubin Kazan (1-1). Le jeune attaquant de 21 ans dispose désormais de 10 buts en 12 matches. Blessé longue durée, Erling Braut Haaland reste dans ce classement cette semaine encore grâce à son bilan ahurissant de 9 buts en 6 matches. Muet lors du Clàsico remporté par le Real Madrid contre le FC Barcelone (2-1), Karim Benzema arrive en huitième place avec 9 buts en 9 matches.

Il devance d'une courte tête Paul Onuachu de Genk muet lors de la défaite contre La Gantoise (3-0). Viktor Tsygankov clôt ce top 10 avec ses 9 buts en 12 matches. L'ailier droit du Dynamo Kiev a lancé son équipe lors de la victoire 2-0 contre le Dnipro-1. Juste derrière, on retrouve, Ciro Immobile (Lazio), Jelle Vossen (Zulte Waregem), Assan Ceesay (Zurich), Makhtar Gueye (Ostende), Deniz Undav (Union Saint-Gilloise), Patrik Schick (Bayer), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise) qui ont tous inscrit 8 buts et qui se présentent en embuscade.

Le classement des tops buteurs européens

1) Arthur Cabral (23 ans/FC Bâle/Brésil) - 12 buts en 11 matches (852 minutes)

2) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 12 buts en 12 matches (960 minutes)

3) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 10 buts en 9 matches (731 minutes)

4) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 10 buts en 9 matches (810 minutes)

5) Karim Adeyemi (19 ans/RB Salzbourg/Allemagne) - 10 buts en 11 matches (805 minutes)

6) Gamid Agalarov (21 ans/Ufa/Russie) - 10 buts en 12 matches (856 minutes)

7) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 9 buts en 6 matches (540 minutes)

8) Karim Benzema (33 ans/Real Madrid/France) - 9 buts en 9 matches (799 minutes)

9) Paul Onuachu (27 ans/Genk/Nigéria) - 9 buts en 11 matches (816 minutes)

10) Viktor Tsygankov (23 ans/Dynamo Kiev/Ukraine) 9 buts en 12 matches (957 minutes)