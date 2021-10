Le classement des top buteurs européens

La suite après cette publicité

Trêve internationale passée, le classement des tops buteurs européens revient ce lundi pour le quatrième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Pas de changement en tête où Michael Frey, malgré son mutisme lors de la défaite d'Antwerp contre Zulte-Waregem (1-2), conserve les commandes de ce classement. Auteur de 12 réalisations en 11 matches, le buteur suisse réalise un début de saison étincelant et devance d'une courte tête Arthur Cabral.

Meilleur buteur du championnat suisse, l'attaquant brésilien est bel et bien entré en jeu à l'occasion de la victoire de Bâle contre Sion (1-0) mais n'a pas trouvé la faille dans cette rencontre. Avec un bilan de 11 buts en 10 matches, il affiche malgré tout une feuille de statistiques qui a de quoi donner le tournis. Le podium est ainsi complété par Erling Braut Haaland et c'est bien là le véritable changement cette semaine. Fort d'un nouveau doublé lors du succès glané par le Borussia Dortmund contre Mayence (3-1), la star norvégienne, de retour de blessure, comptabilise désormais 9 buts en 6 matches et profite du match reporté entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao où Karim Benzema n'a logiquement pas pu s'exprimer. Le Français, candidat au Ballon d'Or 2021 et auteur de 9 buts en 8 rencontres de Liga, chute à la cinquième place. Juste derrière l'inévitable Robert Lewandowski.

Erling Haaland et Robert Lewandowski mettent la pression !

Grand artisan de l'humiliation donnée par le Bayern Munich au Bayer Leverkusen (5-1), le serial buteur polonais y est allé de son doublé avec, au passage, une merveille de 'Madjer' pour permettre aux siens d'ouvrir le score. Affichant désormais un bilan de 9 buts en 8 matches, le numéro 9 des Bavarois (640 minutes jouées) devance donc KB9, disposant du même bilan mais avec un temps de jeu légèrement plus élevé (709 minutes). Respectivement neuvième et huitième du dernier classement des buteurs européens, Lewandowski (4e) et Haaland (3e) réalisent les deux plus belles progressions. Derrière ce top 5, on retrouve Paul Onuachu, titulaire et muet lors de la défaite de Genk face à Charleroi (0-2) ce week-end. Sixième, le Nigérian n'a plus marqué depuis deux rencontres et reste bloqué à 9 buts en 10 matches (726 minutes jouées). Avec le même bilan, il devance Gamid Agalarov (9 buts en 11 matches et 765 minutes jouées), buteur puis blessé face à Krasnodar (1-1).

Ce classement est complété par Jelle Vossen, neuvième, qui totalise toujours 8 buts après 10 journées puisque le Belge n'a pas trouvé le chemin des filets ce week-end malgré la victoire des siens contre le Antwerp de Michael Frey. Enfin, le Gambien Assan Ceesay clôt ce classement avec 8 buts en 10 matches. Une nouvelle fois buteur lors de la victoire des siens face à Lugano (1-0), il confirme son incroyable performance juste avant la trêve internationale. Auteur d'un quadruplé avec Zurich contre Sion (6-2), il avait ainsi fait une entrée fracassante dans ce classement. Juste derrière, on retrouve Viktor Tsyhankov (Dynamo), Makhtar Gueye (Ostende), Dante Vanzeir (Royale Union Saint-Gilloise), tous auteurs de 8 réalisations également, mais avec un temps de jeu plus élevé que le dernier de ce top 10.

Le classement des tops buteurs européens

1) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 12 buts en 11 matches (878 minutes)

2) Arthur Cabral (23 ans/FC Bâle/Brésil) - 11 buts en 10 matches (769 minutes)

3) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 9 buts en 6 matches (540 minutes)

4) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 9 buts en 8 matches (640 minutes)

5) Karim Benzema (33 ans/Real Madrid/France) - 9 buts en 8 matches (709 minutes)

6) Paul Onuachu (27 ans/Genk/Nigéria) - 9 buts en 10 matches (726 minutes)

7) Gamid Agalarov (21 ans/Ufa/Russie) - 9 buts en 11 matches (765 minutes)

8) Karim Adeyemi (19 ans/RB Salzbourg/Allemagne) - 8 buts en 10 matches (719 minutes)

9) Jelle Vossen (32 ans/Zulte Waregem/Belgique) - 8 buts en 10 matches (810 minutes)

10) Assan Ceesay (27 ans/Zurich/Gambie) - 8 buts en 10 matches (815 minutes)