JT Foot Mercato : Newcastle va dominer la Premier League avec ce mercato XXL !

Newcastle va mettre le feu au mercato

Le club anglais a les finances nécessaires pour concurrencer les grosses écuries de Premier League, et va le prouver sur le marché des transferts. À en croire les informations du Times, les Magpies sont prêts à engager Hugo Ekitike en prêt cet hiver. Eddie Howe veut une plus grande profondeur de banc et a donc jeté son dévolu sur le buteur français pour soulager son attaque. Pour une solution à long terme, Newcastle pense plus à Serhou Guirassy. Le club est déjà venu aux renseignements selon nos informations. D’après Sky Sport Allemagne, Guirassy disposerait d’une clause libératoire fixée à un montant inférieur à 20 M€, soit beaucoup moins que sa valeur actuelle, qui frôlerait les 40 M€. L’affaire de l’année ! Les Magpies sont toujours dans l’impasse pour trouver un remplaçant à Sandro Tonali par contre. Ruben Neves a recalé les pensionnaires de St James’ Park. Le Portugais préfère sa situation en Arabie saoudite. Du coup, Newcastle pense à une pépite pour se renforcer. Selon les informations du Sun, les Toons sont intéressés par un jeune milieu de 16 ans, Cruz Allen, qui évolue avec l’équipe U18 de Derby County, club de Championship. Attention, Manchester United est aussi sur le coup. Mais Newcastle priorise surtout le recrutement d’une valeur sûre de Premier League cet hiver. Toujours d’après le tabloïd anglais, le club du Tyne and Wear veut s’offrir les services de l’indésirable de Manchester City, Kalvin Phillips. Enfin, c’est surtout pour le poste de gardien que la cellule recrutement de Newcastle est le plus en alerte. Selon les informations de The Athletic, Nick Pope devrait être absent quatre mois alors qu’il devrait subir une opération après une luxation de l’épaule. Eddie Howe a pourtant l’embarras du choix pour le remplacer avec Martin Dubravka, Loris Karius et Mark Gillespie, mais ce n’est pas assez, car d’après The Telegraph, Newcastle a fait appel à David De Gea, qui peut s’engager librement avec le club anglais. Comme plan B, les Magpies pensent aussi à Aaron Ramsdale.

Payet donne rendez-vous aux fans de l’OM

Dimitri Payet a fait une grosse révélation sur son futur, il va revenir à l’OM ! Lors d’un entretien accordé au journal La Provence, chez lui, au Brésil, l’ex-numéro 10 de l’OM s’est confié sur sa future reconversion. «Ma reconversion au club est programmée, normalement, quand je prendrais ma retraite sportive, mais pas forcément en 2025. Ça sera acté à la fin de ma carrière. Le plus tard possible…», raconte l’ancien international français, qui assure donc revenir à Marseille lorsqu’il aura raccroché les crampons.

Les officiels du jour

Montpellier a annoncé hier soir l’arrivée de Tanguy Coulibaly. La durée de son bail n’a pas été mentionnée. Mais l’attaquant, passé plus jeune par le PSG puis par Stuttgart, est un renfort attendu par les Héraultais, qui comptent plusieurs blessés. Sur le site officiel du club, le président Laurent Nicollin a confié : «le fait que cette arrivée se concrétise maintenant peut surprendre. On suivait déjà Tanguy lors du mercato d’été, ça n’avait pas pu se faire et, la semaine dernière, son agent est revenu vers nous. On est heureux et ravi de l’accueillir. C’est une option supplémentaire pour notre effectif. J’espère qu’il va vite retrouver son niveau et nous apporter tout ce qu’il peut nous apporter parce que je sais que c’est un joueur de qualité, avec un gros potentiel.» Ancien grand espoir du football néerlandais, Mohamed Ihattaren, aujourd’hui âgé de 21 ans, s’est engagé ce lundi avec le deuxième du championnat tchèque, le Slavia Prague jusqu’à la fin de saison. Si la cohabitation se passe bien en Tchéquie, il pourrait alors rester trois saisons supplémentaires qui ne sont qu’en option pour le moment. Pour son premier rôle d’entraîneur principal d’une équipe après des expériences mitigées en tant qu’adjoint, directeur sportif et sélectionneur, Patrick Kluivert avait réussi à réaliser un début de saison formidable avec l’Adana Demirspor. Pas assez certainement pour les dirigeants turcs, qui ne sont pas connus pour leur patience. L’ancien attaquant néerlandais a été remercié par sa direction.