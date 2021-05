Chelsea, LdC : Edouard Mendy n’y croit toujours pas

Grace à sa victoire (1-0) face à Manchester City, Chelsea a remporté la deuxième Ligue des champions de son histoire. Une belle récompense pour son gardien Edouard Mendy (29 ans) qui était au chômage il y à peine six ans de ça. Après la rencontre, le portier sénégalais a tenu à remercier tout ses anciens entraîneurs qui l’ont poussé à rejoindre l’Angleterre.

« C'est assez exceptionnel. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé ! Je me suis donné les moyens pour vivre ce genre de matches. Je prends ça comme une récompense pour moi et ma famille, les gens qui étaient présents quand ça n'allait pas. J'ai une pensée pour Christophe Lollichon et Petr Cech qui ont poussé pour que je signe ici. Pour un footballeur, la Ligue des champions, c'est le summum. C'est extraordinaire quand on sait que le club ne l'a gagnée qu'une seule fois. (…) J'en profite pour remercier Frank Lampard et Jody Morris, on a commencé la saison avec eux. »