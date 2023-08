Manchester City - Newcastle : les compositions officielles

Premier gros test en championnat pour les hommes de Pep Guardiola. Ce samedi soir, Manchester City, champion en titre, accueille Newcastle, redevenu un club fort de l’élite anglaise, pour le compte de la deuxième journée de Premier League. S’ils ont perdu le Community Shield aux tirs au but face à Arsenal, les Skyblues se sont rapidement relevés en étrillant Burnley (0-3) lors de la première journée et en remportant la Supercoupe d’Europe face à Séville mercredi (2-1 après T.A.B). Les Magpies, eux, ont bien démarré leur saison avec un large succès face à Aston Villa (5-1) le week-end dernier. Le choc est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Pep Guardiola aligne un 4-2-3-1 avec une défense Walker, Akanji, Dias et Gvardiol, qui enchaîne une seconde titularisation de suite. Rodri et Kovacic débutent devant la défense tandis que Foden et Grealish démarrent sur les ailes. Julian Alvarez, lui, est en soutien d’Haaland en l’absence de De Bruyne, gravement blessé au genou. En face, Eddie Howe aligne le même onze que le week-end dernier en 4-3-3. Trippier, Schär, Botman et Burn vont protéger les cages de Pope. Tonali, Guimarães et Joelinton sont dans l’entrejeu et, enfin, Almiron, Isak et Gordon forment le trio offensif.

Les compositions d’équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Dias, Gvardiol - Rodri, Kovacic – Foden, Alvarez, Grealish - Haaland

Newcastle : Pope - Trippier, Schär, Botman, Burn - Tonali, Guimarães, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon

