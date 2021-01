L'OM lance les manœuvres pour Abel Ruiz

La suite après cette publicité

Les supporters de l'OM et André Villas-Boas vont être gâtés cet hiver. Pablo Longoria et ses équipes semblent bien déterminés à offrir de nouveaux joueurs au tacticien portugais. Et ça commencera d'abord avec Pol Lirola, le latéral droit espagnol de 23 ans de la Fiorentina. Le joueur formé à l'Espanyol et à la Juventus est attendu à Marseille dans la journée de lundi pour passer sa visite médicale et boucler son prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros.

Ce premier dossier en passe d'être conclu, les dirigeants phocéens sont maintenant plus actifs que jamais sur le dossier de l'attaquant. Luis Henrique ne correspondant pas au profil attendu, AVB attend un attaquant de pointe dans les prochaines semaines. Plusieurs noms sont sortis, et les deux premières pistes évoquées menaient à Arkadiusz Milik (Naples) et Gaëtan Laborde (Montpellier).

Une pépite de La Masia en difficulté

Mais ces deux pistes étant un peu trop onéreuses, l'OM doit se tourner vers des objectifs un peu moins coûteux. Et si on se fie aux informations du journal AS, le club du sud de la France a déjà lancé les contacts avec le Sporting de Braga pour s'offrir Abel Ruiz, l'attaquant espagnol formé au FC Barcelone. Le joueur a une clause de 45 millions d'euros et son contrat expire en 2025.

Seulement, celui qui était considéré comme un des produits de La Masia les plus prometteurs doit se contenter d'un temps de jeu famélique, et n'a joué que 94 minutes en championnat, réparties sur six rencontres. Le média espagnol n'en dit pas vraiment plus, mais on peut imaginer que l'écurie portugaise ne devrait pas se montrer trop gourmande pour l'attaquant de 20 ans, qui a notamment remporté la Youth League en 2019 et les Euro U17 et U19 avec la sélection espagnole. Affaire à suivre.