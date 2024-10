Pep Guardiola fait trembler Manchester City pour Kevin De Bruyne

Et si nous étions bientôt à la fin d’un glorieux chapitre pour Manchester City. Après deux mois de compétition, le champion d’Angleterre est à nouveau à la bagarre pour le titre. 2e de Premier League à seulement un point de Liverpool, le club mancunien est aussi régulièrement cité parmi les favoris pour cette Ligue des Champions au format inédit. Les hommes de Pep Guardiola ont enfin raflé la mise il y a un an et demi et espèrent bien rééditer l’exploit. Rien n’est impossible pour eux sauf que les voilà dans une possible fin de cycle entre un entraîneur en fin de contrat, et un Kevin De Bruyne blessé depuis un moment, et souvent au centre des rumeurs.

A 24h de la 3e journée de cette C1, Guardiola en a même remis une petite couche sur le Belge de 33 ans. Indisponible depuis un mois, le milieu de terrain n’est pas prêt de revenir sur les terrains d’après son coach, alors même que sa blessure au muscle fléchisseur de la jambe semblait être sur le point de se résorber. «Nous allons bien, sauf Rodri (ligament croisé du genou) et Oscar (Bobb, fracture de la jambe), comme vous le savez. Les autres s’entraînent et s’améliorent. Certains ne sont pas encore complètement en forme, comme Kevin.» Cette dernière information a plutôt surpris l’auditoire devant lequel se trouvait le Catalan.

De Bruyne encore absent un certain temps

Lorsqu’un journaliste a demandé si le maître à jouer allait être absent « encore un certain temps », le technicien n’a pas hésité à répondre par l’affirmative, tout en se voulant rassurant. « Ce n’est pas un gros problème. Il ne se sent pas complètement bien et Kevin n’a plus 22 ans. Il doit être en pleine forme pour son football.» Problème, il n’a disputé que 25% des minutes possibles depuis le début de la saison, ne participant qu’à 6 matchs toutes compétitions confondues (1 but et 1 passe) quand son club en a déjà disputé le double. De Bruyne a même déclaré forfait lors de la dernière trêve internationale, un mois après avoir provoqué des remous en sélection.

« Il ne se sent pas encore à l’aise, il ne peut donc pas exprimer son incroyable potentiel au mieux. Il s’entraîne un peu mieux, mais il ne se sent pas prêt. Il m’a dit qu’il ne se sentait pas bien, alors je lui ai dit de prendre son temps », poursuit Guardiola en conférence de presse, déplorant au passage qu’il lui manquait «quatre joueurs clés» en ce moment. Sans De Bruyne, Manchester City n’a pas tout bien fait, obtenant des nuls en championnat contre Arsenal et Newcastle par exemple, et dominant difficilement Wolverthampton. Cette période vient également réanimer les envies de départ du Belge, en fin de contrat en juin, tout comme son entraîneur. Et si la suite était déjà en train de s’écrire ?