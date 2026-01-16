Man Utd : une star de 27 ans a pensé à prendre sa retraite

Lors d’un entretien accordé à AFA Estudio, une star a annoncé qu’elle voulait prendre sa retraite suite à de nombreuses blessures ces derniers temps, et elle se nomme Lisandro Martinez. En effet, l’Argentin âgé de 27 ans a déjà songé à ne plus toucher à ses crampons, afin de prendre sa retraite définitive. Le défenseur qui avait signé pour Manchester United avec un transfert évalué à 64 M€ en juillet 2022 faisait grand bruit en Premier League. Mais ce n’est plus du tout le cas. Touché en février dernier au ligament croisé antérieur lors de la défaite 2-0 des Red Devils contre Crystal Palace à Old Trafford, l’arrière central avait eu beaucoup de mal à revenir. Durant l’interview, le joueur a notamment admis : « vous avez l’impression de ne plus être un joueur de football. Vous ressentez de la douleur et pensez que vous ne jouerez plus jamais au football. Un déséquilibre mental et physique, qui, honnêtement, quand j’y pense aujourd’hui, je ne sais pas comment je l’ai fait. Je me suis accroché aux gens autour de moi, à ma famille, à mes amis ».

Le joueur a poursuivi : « après les deux ou trois premières semaines, pour être honnête, je ne voulais plus jouer au football. Et puis, bien sûr après, vous devenez plus conscient, vous obtenez ce soutien. Vous ne devez pas prendre la sortie la plus facile. La sortie la plus simple est d’abandonner et c’est tout. Je dis toujours que c’est face à l’adversité que vous montrez votre vrai caractère. Je me suis donc reconnecté avec moi-même, je me suis reconnecté avec mes racines, avec mes valeurs, et j’ai tout donné, jour après jour », a-t-il conclu. Pour rappel, il s’était fracturé un os métatarsien du pied lors du match nul 2-2 contre Séville en avril 2023. Ce qui avait entraîné son forfait pour le reste de la saison. Un problème qui avait duré 180 jours. Par ailleurs, il était absent lors de la défaite contre Manchester City en finale de la FA Cup en 2023. Il a aussi manqué la finale de la Ligue Europa contre les Spurs en mai dernier. À présent, la question à se poser, c’est de savoir si son entraîneur actuel va lui laisser des minutes dans son groupe.