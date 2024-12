Mercato : Chelsea met cinq joueurs sur la liste des transferts

Ces dernières années, Chelsea est devenu l’un des principaux acteurs du mercato. Depuis le départ de Roman Abramovich, les Blues ont déjà dépensé plus d’un milliard d’euros sur le marché. Depuis, le club londonien reste à l’affût d’opportunités, comme celle menant à Randal Kolo Muani. Mais il faut bien dire que les champions d’Europe 2021 cherchent surtout à dégraisser le mammouth.

Le Mirror et la BBC affirment d’ailleurs que Chelsea a mis cinq nouveaux joueurs sur la liste des transferts. Le premier d’entre eux est le latéral gauche Ben Chilwell. L’Anglais de 28 ans a rejoint les Blues en 2020 en échange de 50 M€. Malheureusement pour lui, les blessures lui ont souvent joué de vilains tours et Chilwell n’a disputé que 107 matches en 4 ans et demi passés à Stamford Bridge. Ce qui fait moins de 25 rencontres par saison.

Le dégraissage continue

Un temps cité à Manchester United, Chilwell reste un élément difficile à déloger. Il est encore sous contrat jusqu’en 2027 et touche un confortable salaire de 241 000€ par semaine, soit environ 12,5 M€ par an. Recruté en 2022, le milieu italien Cesare Casadei (21 ans) est lui aussi poussé vers la sortie. Acheté pour environ 15 M€ à l’Inter, le Transalpin est sous contrat jusqu’en 2028 et Chelsea envisage davantage un prêt. Feyenoord et Monza seraient intéressés. À six mois de la fin de son contrat, le jeune attaquant Harvey Vale (21 ans) sera vendu. Chelsea veut tenter de récupérer quelques deniers et des clubs de Championship seraient sur le coup.

Il lui reste encore un an et demi de contrat, mais le milieu de terrain Alex Matos (20 ans) est dans la même situation que Vale. Il fait partie des jeunes dont les Blues veulent se séparer. Enfin, si un club désire s’attacher les services du milieu anglais Carney Chukwuemeka (21 ans), il devra payer la clause libératoire du joueur fixée à 40 millions de livres (environ 48 M€). Un tarif prohibitif pour un jeune sous contrat jusqu’en 2028, arrivé en 2022 en provenance d’Aston Villa (18 M€) et qui n’a joué que cinq matches cette saison avec les Blues.