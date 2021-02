FC Barcelone-PSG : Leandro Paredes taille patron

La suite après cette publicité

« Je me sens très bien, je suis confiant, grâce à Mauricio Pochettino. Il y a beaucoup d'absents, mais nous avons une très grande équipe et de très bons joueurs. Je ne sais pas s'il y a un favori pour ce match, mais l'élimination sera terrible pour nous comme pour Barcelone. » Cette phrase, c'est celle de Leandro Paredes ce lundi en conférence de presse d'avant-match contre le FC Barcelone. Pas si souvent, une déclaration pré-confrontation n'aura eu une telle vision prophétique.

En effet, aligné au milieu de terrain avec Idrissa Gueye en soutien d'un Marco Verratti un peu plus offensif, l'Argentin a été tout bonnement exceptionnel. S'il a été aidé dans le pressing, l'agressivité et l'impact physique par un excellent Idrissa Gueye, il a surtout passé son temps à presser Lionel Messi et à jouer en une touche vers l'avant, bien aidé par l'absence totale de pressing de leurs adversaires du soir, Frenkie de Jong et Pedri en premier lieu.

Il a aussi su se maîtriser

En seconde période, Paredes a encore plus été impressionnant. Il trouvait, d'une longue transversale dont il a le secret, un Florenzi dont le remarquable appel lui permettait de centrer et de trouver, grâce à une belle aide de Gérard Piqué, Kylian Mbappé pour le but du deux buts à un. Mais le rugueux milieu de terrain, passé par l'AS Roma, ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il s'est offert une passe décisive et donné au Paris SG de l'air.

Que partida da equipe, todos muito bem👏🏽👏🏽👏🏽 PAREDES um monstro, CRAQUE — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Sur un coup franc, il trouvait, étrangement seul au second poteau, Moise Kean dont la belle tête, pas si simple à transformer, transperçait une nouvelle fois Marc-André ter Stegen, qui a quand même fait quelques miracles ce mardi soir. Il a été, qui plus est, adoubé par Neymar : « quel match d'équipe, très bien ! Paredes est un monstre, crack ». En outre, il était sous la menace d'une suspension pour le match retour en cas d'avertissement. À l'instar de Marco Verratti, il ne s'est jamais mis en danger et surtout ne s'est pas attardé, pour une fois, à discuter les décisions arbitrales même si celles-ci paraissaient farfelues comme le penalty accordé. Un Paredes qui poursuit sur sa lancée et qui offre enfin une prestation pleine et de taille patron.