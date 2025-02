RC Lens : le groupe du déplacement à Nice sans Frankowski

Ce samedi, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Nice. Une rencontre alléchante entre deux formations qui visent les places européennes en fin de saison et qui permettra à Franck Haise d’accueillir son ancien club sur ses nouvelles terres. Après un mercato hivernal durant lequel les Sang et Or ont perdu de nombreux cadres, ces derniers pourraient encore perdre Przemysław Frankowski dans les prochaines heures.

En effet, pisté avec ardeur par Galatasaray, le piston polonais pourrait quitter le nord de la France d’ici à mardi prochain, la fin du mercato en Turquie. Le joueur de 29 ans ne figure d’ailleurs pas dans le groupe de Will Still pour le déplacement à Nice. Le jeune défenseur bosnien Nidal Celik (18 ans), arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal, sera bien du déplacement sur la Côte d’Azur.