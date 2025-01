Liga : le mea culpa de l’arbitrage après l’expulsion d’Hansi Flick

Le 7 décembre dernier, à l’occasion d’un match de Liga face au Betis, Hansi Flick écopait d’un carton rouge après avoir protesté contre une décision arbitrale. Un choix qui avait fait jaser du côté des Catalans. Ils avaient tenté de faire appel de la sanction, puisque l’Allemand était interdit de banc pour affronter Leganés et l’Atlético de Madrid, sans succès. À l’occasion d’un séminaire hebdomadaire du Comité Technique des Arbitres, Luis Medina Cantalejo, président du comité, a reconnu une erreur concernant le carton infligé à l’entraîneur blaugrana.

Dans un audio dévoilé par Jijantes et relayé par Mundo Deportivo, on peut entendre Medina Cantalejo admettre que l’expulsion d’Hansi Flick était particulièrement sévère : « Et cette semaine, je dois le dire, nous avons vu l’expulsion d’un entraîneur… Que Dieu vienne le voir ! On supporte toute la saison des plaintes, des gestes, des protestations de toutes sortes… À dix mètres de la zone technique. Des gestes avec les bras, des lancements de bouteilles, de tout… et on encaisse. Et maintenant, il s’avère qu’il n’avait rien fait, malgré tout ce que j’ai vu… Il faut aussi un peu de flexibilité quand ces choses arrivent. » Le président du comité a également rappelé que les arbitres disposaient d’un protocole pour avertir les entraîneurs en cas de protestation durant les matches.