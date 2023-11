PL : Mauricio Pochettino présente ses excuses à Pep Guardiola

Un match sous haute tension. Dimanche, en fin de journée, Chelsea et Manchester City nous ont offert l’un des plus beaux spectacles de la saison (4-4). Une rencontre épique et tendue, marquée par quelques décisions arbitrales douteuses. Et ce n’est pas Mauricio Pochettino qui dira le contraire, lui qui a pété les plombs au coup de sifflet final en se dirigeant vers l’arbitre Anthony Taylor. Ce dernier a sans doute oublié un pénalty en faveur des Blues sur la main de Kyle Walker et a interrompu la dernière action des Londoniens. Si l’entraîneur argentin s’est emporté à la fin, il regrette sa colère à posteriori.

La suite après cette publicité

«Je dois m’excuser auprès d’Anthony et des arbitres. Sur le moment, j’ai senti que Raheem (Sterling) pouvait y aller et peut-être marquer le cinquième. Mais je mérite d’être averti car j’ai dépassé les limites. Ce n’est pas une bonne image de moi et du foot», raconte Pochettino. «Je voudrais aussi m’excuser auprès de lui (Guardiola, ndlr) parce que sur le moment, je ne l’ai pas vu». Furieux, l’Argentin n’avait pas eu le temps de serrer la main à l’entraîneur cityzen, qui ne lui en veut pas du tout : « pas de problème. C’est pas grave. C’est les émotions… ça m’arrive parfois.» Sans rancune donc, et rien d’autre qu’une rencontre exceptionnelle entre deux cadors de Premier League.