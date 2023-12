Chelsea : Reece James donne de ses nouvelles

Nouveau coup dur pour Chelsea. Déjà blessé en début de saison aux ischio-jambiers, le latéral droit anglais Reece James a fait son retour à la compétition durant la deuxième moitié d’octobre. De quoi lui permettre d’enchaîner ainsi les matches et éloigner la malédiction qui le touche depuis quelques saisons. Finalement, à en croire le Telegraph, le joueur de 30 ans a rechuté et sa prochaine période d’indisponibilité pourrait être bien plus longue. Le média britannique annonce en effet que l’international des Three Lions (16 sélections) est passé sur le billard en Finlande avec les médecins Sakari Orava et Lasse Lempainen, qui s’étaient d’ailleurs déjà occupés auparavant du Français du PSG, Ousmane Dembélé.

L’absence de James est estimée entre trois et quatre mois, ce qui signifie que sa participation au Championnat d’Europe de l’été prochain avec l’Angleterre est d’ores et déjà compromise. Il a réagi sur les réseaux sociaux. «Le monde du football savait que j’étais blessé, mais la procédure que j’allais suivre cette fois a pris un peu plus de temps pour trouver la meilleure solution. J’ai subi une intervention chirurgicale aujourd’hui pour tenter de résoudre mon problème récurrent aux ischio-jambiers, la récupération a commencé, tant physiquement que mentalement. Depuis cette blessure, j’ai reçu beaucoup de soutien mais aussi beaucoup de haine et de messages négatifs. Croyez-moi, je ne veux pas me blesser. Je suis plus heureux quand je joue au football. Merci aux gens qui me soutiennent, malgré les hauts et les bas, le chemin est encore long.»