PSG : Neymar sort du silence après les sifflets du Parc des Princes

Ciblé durant toute la rencontre par les sifflets Parc des Princes lors de la réception de Bordeaux dimanche (3-0), l’ailier du PSG Neymar a publié plusieurs messages sur les réseaux après le match. Les supporters parisiens lui avaient réservé un accueil hostile ainsi qu’à la star argentine Lionel Messi, quatre jours après l’élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Le but inscrit par Neymar face aux Girondins n’a rien changé à l’animosité des supporters contre le joueur.

La star brésilienne n’a pas réagi directement à l'ambiance au Parc mais a publié un message pour dire que sa vie privée restait plus importante que le football, avec notamment une photo en compagnie de ses deux enfants. « Heureux de vous voir tous bien et heureux. C'est ce qui m'émeut et me fait avancer », a écrit le Parisien. L’attaquant de la Seleçao a également partagé le message de soutien de son ami et ancien coéquipier au Barça Luis Suarez qui a volé au secours de Neymar et de Messi en critiquant les huées du Parcs des Princes « Comme toujours le football sans mémoire. Toujours avec vous ! Je vous aime très fort ! », écrivait sur les réseaux sociaux l’attaquant uruguayen.