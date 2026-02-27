Benfica bannit 5 supporters

Benfica n’a pas transigé. Si le club lisboète a été durement critiqué pour avoir défendu Gianluca Prestianni dans l’affaire de racisme qui a éclaté lors du barrage aller de Ligue des Champions face au Real Madrid, il a réagi assez vite en ce qui concerne les autres incidents racistes. Plusieurs supporters avaient en effet été filmés en train de faire des gestes racistes envers Vinicius Junior. Ces « supporters » viennent de voir leur abonnement leur être retiré.

«Le Sport Lisboa e Benfica informe qu’il a suspendu cinq membres et annulé leurs Red Pass après l’ouverture de procédures disciplinaires dont les démarches pourraient conduire à l’application de la sanction maximale prévue dans les statuts : l’expulsion. L’ouverture de ces procédures disciplinaires fait suite à l’enquête interne lancée à la suite du match entre Benfica et le Real Madrid, qui s’est déroulé le 17 février dernier, et à l’adoption de comportements inappropriés dans les tribunes, de nature raciste, incompatibles avec les valeurs et les principes qui régissent le club. Le Sport Lisboa e Benfica réaffirme qu’il ne tolère aucune forme de discrimination ou de racisme et continuera à agir avec fermeté chaque fois que des comportements contraires aux valeurs du club, du sport et de la société seront constatés», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel des Aguias.