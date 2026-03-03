Eric Chelle lâche ses vérités sur la rumeur OM

Eric Chelle a été l’un des entraîneurs dont le nom a été très cité ces dernières semaines. Sélectionneur du Nigeria depuis le mois de janvier 2025, l’ancien coach du Mali a dû gérer une CAN 2025 ponctuée par une troisième place et quelques tensions entre ses deux attaquants stars Victor Osimhen et Ademola Lookman. Rentré du Maroc, le technicien de 48 ans a ensuite été cité parmi les possibles remplaçants de Roberto De Zerbi. Des rumeurs qui ont eu le don d’énerver l’opinion publique au Nigeria.

En clair, Chelle a été accusé d’avoir alimenté les rumeurs selon lesquelles il pourrait débarquer sur la Canebière dans le but de mettre la fédération nigériane sous pression dans le dossier de sa prolongation de contrat. Un document listant toutes ses demandes (financières notamment) a même fuité sur les réseaux sociaux. Depuis, Chelle est toujours le sélectionneur des Super Eagles (son contrat court jusqu’en 2027) et c’est Habib Beye qui a été choisi pour remplacer De Zerbi. Cependant, le principal intéressé a profité d’un entretien accordé à Canal+ Afrique pour rétablir ses vérités. À commencer par la rumeur d’un avenir à l’OM.

Chaud pour entraîner en Ligue 1

« Des accusations fortes qui disent que je suis allé au Nigeria et que j’ai menti en disant que l’OM était intéressé par moi et que j’allais me servir de ça pour négocier mon contrat. À l’heure où l’on parle, je suis toujours sélectionneur du Nigeria. Il y a toujours une négociation, parce que c’est ce qui était prévu. Je n’ai jamais été en contact avec l’OM. S’il y a eu des contacts avec mon agent, il faudrait lui demander. Mon tort, c’est d’habiter à Marseille, d’être proche de cette ville. Mon tort, c’était peut-être de répondre « oui » à des amis qui me demandaient si un jour, je serais chaud pour entraîner l’OM. À aucun moment, je n’ai lancé la rumeur et à aucun moment je ne me suis servi de ça pour renégocier mon contrat. »

Chelle plaide donc le malentendu pour expliquer tous ces bruits de couloir. En revanche, l’ancien défenseur central de Valenciennes et du RC Lens a confirmé qu’une expérience sur un banc de Ligue 1 faisait partie de ses objectifs en cas de départ du Nigeria. « Bien sûr. Si demain avec le Nigeria, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, bien sûr que la Ligue 1, c’est un objectif. Un grand club en L1. Quand je dis grand club, je ne parle pas forcément de résultat, je parle de structure, d’histoire, d’identité de jeu, bien sûr que ça m’intéresserait. » À bon entendeur.