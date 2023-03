Barça : l’offre pour la prolongation de Sergio Busquets se précise

La suite après cette publicité

Le départ de Sergio Busquets du FC Barcelone semble s’éloigner définitivement. Il faut dire que le milieu de terrain espagnol fait partie intégrante des plans de son entraineur, Xavi Hernandez. La prolongation du joueur de 34 ans est désormais une priorité pour les dirigeants barcelonais. «Nous pensons également à un renouvellement pour Busquets. Sergio Busquets est fondamental dans le vestiaire et Xavi Hernandez veut qu’il reste encore un an avec nous. Nous ne lui avons pas encore fait de proposition précise, mais nous la ferons sous peu» a notamment assuré Joan Laporta, le président du club catalan.

Le représentant de Sergio Busquets, Josep Maria Orobitg, a même rencontré ce lundi matin le directeur sportif du Barça, Jordi Cruyff, et le directeur du football du club catalan, Mateu Alemany. Une première proposition aurait même été formulée, selon Sport et Jijantes. Il s’agirait d’un contrat d’un an plus une année supplémentaire en option en fonction des matches joués la saison prochaine. Enfin, son salaire serait compris entre trois et quatre millions d’euros par an. Affaire à suivre donc.

