Maignan, Tchouaméni, Koundé : l’arrivée de la Kings League en France enflamme le football français

L’annonce a déjà eu l’effet d’une bombe sur la planète du football français. La Kings League va officiellement poser ses valises en France et créer son propre championnat sous la direction du streamer AmineMaTue. Depuis sa création, la Kings League est devenue un phénomène de masse mondial capable d’attirer un large public. Un show qui a réussi à réunir le meilleur du monde du football et du divertissement grâce aux streamers et créateurs de contenu, qui comptent des millions de followers, en plus d’autres grandes figures du sport traditionnel. Depuis le lancement du projet en 2023, les choses ont beaucoup changé. Ce qui a commencé comme une seule compétition située en Espagne a maintenant connu une expansion internationale grâce à la naissance de la Kings League Americas, Italie et Brésil. Le dernier pays à rejoindre cette liste de luxe n’est autre que la France. C’était un secret de polichinelle, mais c’est désormais une réalité, puisqu’il a été confirmé que la France aura sa propre compétition, après avoir déjà été présente à la Kings League World Cup en étant représentée par l’équipe Foot2Rue. S’il y a une chose qui a caractérisé la Kings League, c’est d’unir le monde du football à celui du divertissement en ligne. C’est pour cette raison que dans toutes les compétitions, les organisateurs ont tenté d’avoir des équipes présidées à la fois par des streamers et par des personnalités du football. En Espagne, il y a Kun Agüero et Iker Casillas. En Amérique, il y a James Rodríguez et au Brésil, Neymar Jr, pour ne citer que quelques exemples auxquels on peut ajouter Gianluigi Buffon, Luca Toni, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio et Francesco Totti en Italie. La version française de la Kings League n’allait pas déroger à la règle. Le casting sera bien doré.

La suite après cette publicité

La croissance irrésistible de la Kings League est le reflet du grand attrait de sa proposition innovante, qui combine le football traditionnel avec des éléments de l’e-sport. Grâce à sa diffusion sur les principales plateformes de streaming telles que Twitch, YouTube ou Kick, la Kings League a réussi à transformer complètement la façon dont les fans apprécient le football, et parvient à le faire partout dans le monde. Son format innovant, qui intègre des dynamiques interactives et des règles conçues avec la participation directe des fans, offre des matchs beaucoup plus excitants pour le public. L’annonce de son expansion en France intervient à un moment clé après la célébration de la compétition internationale Kings World Cup Nations, un tournoi mondial auquel 16 pays ont participé dans un événement hors du commun dont la finale s’est jouée sur la pelouse de l’Allianz Stadium de la Juventus en Italie. Le tournoi a dépassé les 100 millions de téléspectateurs sur les plateformes numériques et a réussi à générer plus d’un milliard d’interactions sur les réseaux sociaux, consolidant le phénomène Kings League comme une référence en matière de divertissement sportif à l’échelle mondiale. En direct sur sa chaîne Twitch, Amine a annoncé dimanche que l’une des équipes qui participera à la compétition sera dirigée par Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. Ils ne viendront pas seuls, puisqu’ils seront rejoints par le gardien de l’AC Milan, Mike Maignan. Les anciens joueurs internationaux Adil Rami, Jérémy Menez et Samir Nasri seront également de la partie.

Les détails de l’organisation sont connus

Au-delà des footballeurs français mondialement connus, la Kings League France pourra compter sur les vidéastes les plus puissants de la scène streaming française avec Squeezie, Amine, Domingo, Kameto ou encore le youtubeur Michou : «bon, vous l’aurez compris, on a notre propre championnat en France, qu’on a organisé nous-mêmes, qui est régi par nous, qui est contrôlé par nous, qui est entre nous, avec huit équipes, huit présidents, donc du coup une équipe avec moi, Jérémy Ménez, Samir Nasri, une équipe avec Domingo en président, une équipe avec Kamel en président, une équipe avec Michou en président, une équipe avec PFUT en président, une équipe avec Adil Rami en président, une équipe avec Squeezie Djilsi et Maxime Biaggi en président, une équipe entre Tchouaméni et Koundé et Mike Maignan en président… Tous ces gens que vous voyez seront investis à 100%. Ça veut dire, dites-vous que vous voyez plein de têtes de fou, ils vont faire ça, ils seront vraiment investis, ils vont tout faire pour que leur équipe réussisse, vous les verrez, ils vont se présenter. Il y a le live de présentation du coup le 24 mars où vous verrez tous ces gens-là qui vont venir, ça va être un beau live où on va tout expérimenter», a déclaré Amine qui a sorti un teaser avec Neymar, Sergio Agüero et le streamer espagnol Ibai Llanos.

La suite après cette publicité

On va se RÉGALER, les 8 présidents :



▫️ Équipe Tchouaméni, Koundé et Maignan

▫️ Équipe d’Amine, Nasri et Ménez

▫️ Équipe de Domingo

▫️ Équipe de Kameto

▫️ Équipe de Michou

▫️ Équipe de PFUT

▫️ Équipe de Rami

▫️ Équipe de Biaggi, Squeezie et Djilsipic.twitter.com/iSahzjqUQR — Foot Mercato (@footmercato) March 9, 2025

Après le fiasco de la Kings World Cup Nations où l’Equipe de France d’Amine a été éliminée sur une polémique d’arbitrage durant la séance de tirs au but, l’organisation de la Kings League présidée par Gerard Piqué se devait d’enterrer la hache de guerre auprès du public français : «en gros, si je voulais le faire, il fallait que, eux, dans l’organisation, ils changent beaucoup de choses, ce qui a été fait. Il y a maintenant le CEO de la Kings League au global, c’est un Français. Ils ont changé le mec, ils ont changé la moitié des employés qui étaient des fraudes. Je suis à la gestion de l’organisation de tout ce qui va se passer en France, et tous les créateurs de contenu que vous voyez, les footballeurs, pourront gérer l’image de la Ligue comme ils l’entendent et on se mettra autour d’une table. Il n’y a eu aucun gros chèque. Arrêtez de penser que j’ai vendu mon cul pour un gros chèque, ce n’est pas vrai. Même pour être honnête, il y a d’autres leagues en Europe et dans le monde qui m’ont contacté, on m’offrait des sommes monstrueuses. Vraiment, je le dis honnêtement, je ne l’ai pas du tout fait pour l’argent. J’ai reçu aucun chèque à la signature ou tout ce que vous voulez, je vous le dis honnêtement. Vraiment, je n’ai jamais vendu mon cul pour l’argent, je préfère vous le dire, ne croyez surtout pas ça», a complété Amine qui a confirmé que le plafond de la salle de la Kings League France serait plus haut pour éviter un scandale similaire.

Enfin, Amine a largement détaillé le fonctionnement de cette future Kings League France qui reprendra les codes du système de Draft des sports américains avec des tours inversés pour équilibrer les équipes : «*ensuite, ce qui serait incroyable parce que ça va donner du contenu, on va avoir un site avec les 150 meilleurs profils, avec des vidéos, des fiches comme sur FUT. Il y aura une vidéo, l’aspect technique, les points forts, son poste. Ça sera sur un site, on pourra regarder ça en live pendant peut-être deux trois semaines. Tous les présidents pourront le faire, tous les mecs que vous voyez en face de vous pourront le faire, on pourra regarder tous les profils et se dire, "ah ok, lui intéressant, lui je le prends, ah vas-y, lui il me le faut en défense. Lui, ça, ça peut être pas mal". Et le jour du 24 mars, il va y avoir un tirage au sort pour l’ordre dans lequel on va choisir nos joueurs. Ça veut dire que chacun d’entre nous, on va devoir choisir un joueur. Et ensuite, l’ordre, il s’inverse et on doit choisir un joueur pour que ce soit équitable, jusqu’à qu’on en ait 10 chacun. Nous, la Ligue, comment ça va se passer ? Il y a sept matchs, sept journées. Tous les dimanches, on joue. Ensuite, les quatre premiers du championnat, il y a des playoffs. Ça fait demi-finale et finale, puis en finale, tu as le grand vainqueur de la Ligue. Aussi simple que ça. Autre chose, les quatre premiers du championnat, iront à la Coupe du Monde**». Le site officiel est déjà ouvert et tout le monde peut s’inscrire et espérer être sélectionné à la Kings League France Draft par l’une des huit équipes du championnat.