Un club improbable a annulé la signature de Paul Pogba au dernier moment !

Une chose est sûre : l’Olympique de Marseille a organisé un très joli mercato hivernal avec les arrivées d’Amine Gouiri, d’Ismaël Bennacer, de Luiz Felipe et d’Amir Dedic. Sans oublier les nombreuses ventes ou ruptures de prêt qui ont également été verrouillées comme celles de Lilian Brassier, Pau Lopez, Valentin Carboni et Elye Wahi. Mais un dossier fait toujours couler beaucoup d’encre sur la Canebière : le cas Paul Pogba. Toujours sans club malgré des rumeurs l’envoyant à Marseille, en Arabie saoudite ou encore en MLS, l’international français évalue encore sa situation et attend surtout que son téléphone sonne. Pablo Longoria avait donné des indications : «écoutez, moi quand je parle de Paul, je parle toujours de quelqu’un que j’apprécie énormément. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus et j’ai un énorme respect pour lui. C’est vrai qu’il y a des circonstances, avec une sanction sportive jusqu’au mois de mars, dans lesquelles il faut chercher à maximiser comment, avec tes ressources économiques à court terme, tu vas bien finir la saison».

Medhi Benatia avait d’ailleurs fait le point sur ce dossier : «c’est particulier. Un joueur, un homme qu’on aime beaucoup avec Pablo. Qui, dans un groupe, est important, un leader, un vrai mec de football, un passionné. Malheureusement, Paul a eu des blessures depuis quelques années, il a eu sa suspension. On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n’est pas encore "fit", est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? Je sais pourquoi l’OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l’évolution sur les six mois, et s’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine, si l’occasion se présente». La porte n’est donc pas du tout fermée pour l’international tricolore, qui privilégie un retour en Europe pour retrouver l’équipe de France le plus rapidement possible. Et un club italien a failli griller la priorité aux Phocéens.

Il a failli revenir en Italie !

Toujours sans contrat depuis la résiliation à l’amiable de son bail avec la Juventus, Paul Pogba attend patiemment un coup de fil, alors que sa suspension, bien que réduite, court encore jusqu’au mois de mars. Si l’Olympique de Marseille fait toujours office de point chute possible pour les prochains mois, le champion du monde 2018 a bien failli signer son grand retour en Italie. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, le milieu français a été proposé à la Fiorentina, il y a quelques jours. Si le joueur de 31 ans avait donné son feu vert pour se relancer à Florence, c’est la direction de la Viola qui a finalement donné son non catégorique. En effet, plusieurs réunions ont eu lieu pour décider si la transaction était viable pour le club florentin. Rocco Commisso, Alessandro Ferrari, Daniele Pradè et Roberto Goretti ont discuté pendant plusieurs jours avant d’envoyer leur refus poliment au clan de Paul Pogba. Pourtant l’ancienne star de Manchester United et de la Juventus avait fait un sacré effort financier, se disant prêt à accepter un contrat loin des chiffres de son dernier contrat avec les Bianconeri puisqu’il touchait un salaire de huit millions nets par saison avec des bonus en plus.

La Pioche, motivée à l’idée de revenir en Serie A, avait clairement donné son aval pour refouler les pelouses italiennes. Alors qu’un contrat d’un an et demi était envisagée comme possible proposition, la Fiorentina a finalement rétropédalé, jugeant que son milieu de terrain était déjà bien garni avec Cher Ndour, Nicolo Fagioli, Nicolo Zaniolo, Yacine Adli, Michael Folorunsho, Faniele Cataladi, Rolando Mandragora et même Amir Richardson. De plus, des ultimes doutes subsistaient chez les dirigeants de la Viola quant à la condition physique. Toujours en lice en Ligue Europa Conférence, la Fiorentina est également 6ème du championnat avec un projet attrayant et jeune articulé autour de Raffaele Palladino. A voir néanmoins si l’intérêt de la Fiorentina reviendra dans les prochains mois si certains milieux de terrain venaient plier bagages loin de Florence. La piste reste peu probable, mais toujours vivant d’après la presse italienne. Une nouvelle tentative n’est donc pas impossible d’ici que le mercato d’été commence dans quelques mois.