MU tente d'exempter Edinson Cavani de sa quarantaine exigée

Ce n’est un secret pour personne. Les autorités britanniques ont imposé depuis quelque temps maintenant, une quarantaine obligatoire lorsqu’un résidant étranger arrive sur le territoire. Parmi la liste des pays concernés par cette quarantaine, la France. Pays dans lequel résidait Edinson Cavani jusqu’à son départ surprise à Manchester en toute fin de mercato. Un départ qui a donc entraîné la mise en quarantaine de l’Uruguayen pour les 14 prochains jours. Mais alors qu’il a commencé cette dernière, Edinson Cavani et son club tenteraient d’exempter le joueur de l’isolement.

Selon The Sun, le club étudierait actuellement l’éligibilité de Cavani à cette quarantaine imposée et étudierait les possibilités pour l’en dispenser. Une tâche qui s’annonce difficile lorsque l’on sait que l’ancien Parisien n’était pas dans une « bulle sanitaire » au sein d’un club après son départ du PSG cet été. Pour rappel, le Matador a été testé positif au coronavirus en septembre et se serait auto-isolé.