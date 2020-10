Le Barça n'a pas dit son dernier mot pour Memphis Depay

L'OL a fermé la porte à un départ de Memphis Depay et d'Houssem Aouar. Si pour le milieu de terrain, la donne est claire, concernant le Néerlandais en revanche, tout n'est peut-être pas encore terminé. L'attaquant est en fin de contrat dans un an et malgré une proposition de prolongation de Jean-Michel Aulas, il pourrait décider de partir libre à l'été 2021. Il reste alors une solution, le vendre au Barça qui a fait de l'ancien Mancunien sa priorité en pointe.

Selon L'Equipe, le club catalan garde un espoir dans ce dossier, bien conscient que la situation contractuelle de Depay encourage l'OL à vendre. L'optimisme serait même de mise car l'attaquant s'est mis d'accord avec les dirigeants barcelonais sur les termes d'un contrat. Le Barça, qui dispose de moyens limités, n'attendrait qu'une seule chose, le feu vert de la ligue de football espagnole (c'est elle qui surveille les comptes des clubs) pour lancer son offre. Le feuilleton n'est pas encore terminé malgré les apparences.