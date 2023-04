Barcelone - Atlético Madrid : les compositions officielles

Le choc de cette 30e journée de Liga c’est bien la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid au Camp Nou ce dimanche (rencontre à suivre en direct commenté dès 16h15 sur FM). Après deux matches nuls soporifiques en championnat et l’humiliation subie en Coupe du Roi contre le Real, les Blaugranas se doivent de réagir malgré leur avance plus que confortable en tête de la Liga. De leur côté, les hommes de Simeone sont en grande forme en ce moment et peuvent revenir juste derrière le Real Madrid au classement.

Pour ce sommet du foot espagnol, le Barça sera encore privé de Christensen, Sergi Roberto et Ousmane Dembélé. En revanche, Pedri et Frenkie de Jong font leur retour dans le groupe de Xavi. Le trio du milieu blaugrana sera d’ailleurs composé de Sergio Busquets, Gavi et Frenkie de Jong. Un trio qui tâchera de servir au mieux Robert Lewandowski. En face, Diego Simeone doit également faire avec de nombreuses absences (Marcos Llorente et Geoffrey Kondogbia suspendus, Reinildo et Memphis Depay blessés) et aligne une défense à 5. Antoine Griezmann est bien aligné à la pointe de l’attaque madrilène, tout comme Thomas Lemar et De Paul dans l’entrejeu.

Les compositions d’équipe :

Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Alonso, Baldé – Gavi, Busquets (cap), De Jong – Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres

Atlético Madrid : Oblak (cap) – Molina, Gimenez, Savic, Hermoso, Carrasco - De Paul, Witsel, Lemar – Griezmann, Correa