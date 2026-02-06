FC Barcelone, Raphinha : « Lamine Yamal, c’est le plus fêtard, toujours endormi, toujours en retard »

À seulement 18 ans, Lamine Yamal éblouit par sa maturité et son talent. Ses performances exceptionnelles ont fait de lui l’un des joueurs les plus attrayant du football mondial. Cependant, ce succès précoce s’accompagne également de quelques interrogations, notamment sur son mode de vie en dehors des pelouses. Et les récentes déclarations de son coéquipier, Raphinha, ne risque pas d’arranger les affaires du prodige barcelonais (14 buts et 13 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Invité à dresser le portrait de ses partenaires dans l’émission "A guest and a half" sur la chaîne YouTube de Sofascore, le joueur brésilien a, en effet, évoqué plusieurs joueurs et entraîneurs avec lesquels il a évolué au fil de sa carrière, avant de choisir des adjectifs à coller sur un tableau correspondant à leur personnalité. C’est notamment ce qu’il a dû effectuer pour son coéquipier blaugrana, Lamine Yamal, souvent pointé du doigt pour ses écarts extrasportifs.

Raphinha balance sur le quotidien de Lamine Yamal

Lors de ce jeu, Raphinha lui a d’ailleurs attribué sept traits de caractère et il n’y a pas été de main morte au moment d’évoquer son quotidien, plutôt inquiétant à son âge. « Il est toujours sur son téléphone, c’est le plus fêtard, toujours endormi, toujours en retard, obsédé par ses cheveux. Vu son âge, il est constamment sur son téléphone, c’est normal. La génération actuelle est toujours sur son téléphone. TikTok, Instagram, WhatsApp, musique, il envoie des messages sur son téléphone, avec des écouteurs », a tout d’abord lancé l’ailier brésilien.

Des habitudes qui ne sont pas forcément les meilleures pour un sportif et qui devraient encore faire jaser dans les prochaines heures. « Le matin, il est toujours endormi parce que je pense qu’il se couche tard. Pas parce qu’il fait la fête tous les jours, mais parce que passer autant de temps sur son téléphone fait qu’on se couche tard. Il n’est pas grincheux, mais il est silencieux, il ne parle pas trop la première heure », a finalement ajouté le Barcelonais durant l’entretien. Pas sûr que cette sortie n’arrange l’image du numéro 10 des Culers, bien que ce dernier soit désormais mieux entouré…