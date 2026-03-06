PSG, Luis Enrique : "la confiance, ce n’est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix"

Présent en conférence de presse après la défaite (1-3) des siens face à l’AS Monaco, Luis Enrique se voulait optimiste malgré le coup de moins bien de ses troupes. Avant de retrouver Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le technicien espagnol a tenté d’expliquer les maux traversés par son équipe.

«Clairement, quand il y a des problèmes, c’est la tête qui déconnecte en premier. C’est habituel. C’est une sensation bizarre, mauvaise, mais il faut savoir que c’est seulement un match. Vous cherchez tout le temps la clé pour comprendre pourquoi tu peux rater des choses, mais c’est multifactoriel. La confiance, ce n’est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix, il faut la construire jour après jour. On est en difficulté, mais il faut garder l’espoir de changer ça».