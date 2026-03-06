Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

PSG, Luis Enrique : "la confiance, ce n’est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix"

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. @Maxppp
PSG 1-3 Monaco

Présent en conférence de presse après la défaite (1-3) des siens face à l’AS Monaco, Luis Enrique se voulait optimiste malgré le coup de moins bien de ses troupes. Avant de retrouver Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le technicien espagnol a tenté d’expliquer les maux traversés par son équipe.

La suite après cette publicité

«Clairement, quand il y a des problèmes, c’est la tête qui déconnecte en premier. C’est habituel. C’est une sensation bizarre, mauvaise, mais il faut savoir que c’est seulement un match. Vous cherchez tout le temps la clé pour comprendre pourquoi tu peux rater des choses, mais c’est multifactoriel. La confiance, ce n’est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix, il faut la construire jour après jour. On est en difficulté, mais il faut garder l’espoir de changer ça».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier