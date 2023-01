Tetê quitte l’OL et file à Leicester en prêt

La suite après cette publicité

Nouveau départ à l’OL. Le club rhodanien a officialisé la fin du prêt de Tetê, qui rejoint désormais Leicester en Premier League, toujours sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Le Brésilien était arrivé dans le Rhône en décembre 2021 en provenance du Shakhtar Donetsk, qui avait renouvelé le prêt l’été dernier.

Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 19 apparitions cette saison, Tetê s’était imposé comme un titulaire important du onze de Peter Bosz avant son départ en octobre, moins sous les ordres de Laurent Blanc avec qui il n’était plus aussi indiscutable. S’il était également courtisé par Leeds comme nous vous le révélions, Tetê s’est finalement laissé convaincre par le club champion d’Angleterre en 2016, sur la corde raide cette saison avec une 14e place en championnat.

Dans un communiqué, l’OL a annoncé le départ de Tetê du côté du King Power Stadium : « l’Olympique Lyonnais informe avoir accédé à la demande de son attaquant brésilien Mateus Tetê de mettre fin à son prêt pour rejoindre le club anglais de Leicester. Au Shakhtar Donetsk depuis 2019, le brésilien avait rejoint l’OL en mars 2022, conformément au dispositif mis en place par la FIFA sur les joueurs du championnat ukrainien. Quatre mois plus tard et malgré une forte concurrence, le club avait réussi à prolonger son prêt d’une saison, jusqu’au 30 juin 2023 ».

Actuellement 9ème en Ligue 1, l’OL n’a pour le moment pas su remodeler et renforcer son effectif cet hiver, même si Amin Sarr et Jeffinho devraient vite signer officiellement. Après le départ de Karl Toko Ekambi, prêté jusqu’à la fin de la saison au Stade Rennais, voici désormais celui de Tetê pour Leicester, alors que Romain Faivre et Malo Gusto ont aussi quitté le Rhône cet hiver, respectivement pour Lorient et Chelsea. Sacré mercato…